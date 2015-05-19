أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تمشيط أمنى لمناطق جنوب العريش للقبض على المتورطين فى حادث اغتيال القضاة

Google+ Print
تمشيط أمنى لمناطق جنوب العريش للقبض على المتورطين فى حادث اغتيال القضاة تمشيط أمنى لمناطق جنوب العريش للقبض على المتورطين فى حادث اغتيال القضاة
مشطت قوات أمنية خاصة مناطق جنوب العريش للقبض على منفذى حادث اغتيال 3 قضاة وسائق السبت الماضى.

وكشفت مصادر أمنية، أن قوات الأمن توصلت إلى أن منفذى العملية يتخذون من مناطق متفرقة جنوب العريش وجنوب المساعيد مناطق ارتكاز لهم، وأنه جار محاصرة تلك المناطق وملاحقة من فيها حيث تشير المعلومات الأمنية إلى أن 5 عناصر تكفيرية هم من نفذوا الحادث ويقيمون فى مخابئ بتلك المنطقة.

على صعيد متصل قام عدد من القيادات التنفيذية بزيارة وتقديم واجب العزاء لأسرة سائق سيارة القضاة الذى استشهد فى الحادث بعد يومين على وقوع الحادث.

من جانبهم، أكد المحامون فى شمال سيناء اعتراضهم على قرار نقل المحاكمات من العريش إلى الإسماعيلية، وأعلنت نقابة المحامين بشمال سيناء عن تحضيرها لمؤتمر صحفى حاشد خلال الأيام القليلة القادمة لإعلان موقفهم، معتبرين أن نقل المحاكمات هو استسلام للإرهاب الذى يسعى إلى تفريغ سيناء من كافة المؤسسات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365