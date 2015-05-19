تمشيط أمنى لمناطق جنوب العريش للقبض على المتورطين فى حادث اغتيال القضاة

مشطت قوات أمنية خاصة مناطق جنوب العريش للقبض على منفذى حادث اغتيال 3 قضاة وسائق السبت الماضى.

وكشفت مصادر أمنية، أن قوات الأمن توصلت إلى أن منفذى العملية يتخذون من مناطق متفرقة جنوب العريش وجنوب المساعيد مناطق ارتكاز لهم، وأنه جار محاصرة تلك المناطق وملاحقة من فيها حيث تشير المعلومات الأمنية إلى أن 5 عناصر تكفيرية هم من نفذوا الحادث ويقيمون فى مخابئ بتلك المنطقة.

على صعيد متصل قام عدد من القيادات التنفيذية بزيارة وتقديم واجب العزاء لأسرة سائق سيارة القضاة الذى استشهد فى الحادث بعد يومين على وقوع الحادث.

من جانبهم، أكد المحامون فى شمال سيناء اعتراضهم على قرار نقل المحاكمات من العريش إلى الإسماعيلية، وأعلنت نقابة المحامين بشمال سيناء عن تحضيرها لمؤتمر صحفى حاشد خلال الأيام القليلة القادمة لإعلان موقفهم، معتبرين أن نقل المحاكمات هو استسلام للإرهاب الذى يسعى إلى تفريغ سيناء من كافة المؤسسات.