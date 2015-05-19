لو عاوز تتخلص من السمنة.. 4 عادات غذائية تشعرك بالشبع لفترات طويلة

السمنة وزيادة الوزن من أصعب المشاكل التى يواجهها الكثيرون، ويستخدمون العديد من الطرق للتخلص منها عن طريق اتباع الأنظمة الغذائية المختلفة للحصول على وزن مناسب.

وحول هذا تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والتى تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة ومنها:

>1- استبدل الدهون الضارة "الزبدة والسمن وزيت عباد الشمس" بالدهون النافعة "زيت الزيتون" لأنها تساعد على إبطاء عملية الهضم، وأيضا هى منخفضة السعرات الحرارية، وتساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

>2- الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة ولها دور فعال فى عملية الهضم وامتصاص السكر فى الجسم، ويعد البرتقال والتفاح والمانجو والخيار والخس من أكثر الأطعمة الغنية بالألياف.

>3- البروتين الحيوانى والنباتى له دور فعال فى الشعور بالشبع لفترات طويلة، ونجده فى الفول والعدس والحمص والفاصولياء والمكسرات "البروتين النباتى"، أما البروتين الحيوانى نجده فى اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك.

>4- الأطعمة الحمضية كالليمون والبرتقال والجريب فروت، تشعرك بالشبع لفترات طويلة.