وحول هذا تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والتى تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة ومنها:
>1- استبدل الدهون الضارة "الزبدة والسمن وزيت عباد الشمس" بالدهون النافعة "زيت الزيتون" لأنها تساعد على إبطاء عملية الهضم، وأيضا هى منخفضة السعرات الحرارية، وتساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.
>2- الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة ولها دور فعال فى عملية الهضم وامتصاص السكر فى الجسم، ويعد البرتقال والتفاح والمانجو والخيار والخس من أكثر الأطعمة الغنية بالألياف.
>3- البروتين الحيوانى والنباتى له دور فعال فى الشعور بالشبع لفترات طويلة، ونجده فى الفول والعدس والحمص والفاصولياء والمكسرات "البروتين النباتى"، أما البروتين الحيوانى نجده فى اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك.
>4- الأطعمة الحمضية كالليمون والبرتقال والجريب فروت، تشعرك بالشبع لفترات طويلة.
لو عاوز تتخلص من السمنة.. 4 عادات غذائية تشعرك بالشبع لفترات طويلة
وحول هذا تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والتى تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة ومنها: