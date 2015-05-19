أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو عاوز تتخلص من السمنة.. 4 عادات غذائية تشعرك بالشبع لفترات طويلة

Google+ Print
لو عاوز تتخلص من السمنة.. 4 عادات غذائية تشعرك بالشبع لفترات طويلة لو عاوز تتخلص من السمنة.. 4 عادات غذائية تشعرك بالشبع لفترات طويلة
السمنة وزيادة الوزن من أصعب المشاكل التى يواجهها الكثيرون، ويستخدمون العديد من الطرق للتخلص منها عن طريق اتباع الأنظمة الغذائية المختلفة للحصول على وزن مناسب.

وحول هذا تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والتى تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة ومنها:
>1- استبدل الضارة "الزبدة والسمن وزيت عباد الشمس" بالدهون النافعة "زيت الزيتون" لأنها تساعد على إبطاء عملية الهضم، وأيضا هى منخفضة السعرات الحرارية، وتساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.
>2- الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة ولها دور فعال فى عملية الهضم وامتصاص السكر فى الجسم، ويعد البرتقال والتفاح والمانجو والخيار والخس من أكثر الأطعمة الغنية بالألياف.
>3- البروتين الحيوانى والنباتى له دور فعال فى الشعور بالشبع لفترات طويلة، ونجده فى الفول والعدس والحمص والفاصولياء والمكسرات "البروتين النباتى"، أما البروتين الحيوانى نجده فى اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك.
>4- الأطعمة الحمضية كالليمون والبرتقال والجريب فروت، تشعرك بالشبع لفترات طويلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم