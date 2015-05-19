أنشطة تعليمية وترفيهية فى البرنامج الصيفى لمكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية أنشطة متنوعة للأطفال من سن 6 إلى 11 سنة خلال صيف 2015 فى الفترة من 24 مايو إلى 10 سبتمبر، كما توفر المكتبة العديد من المصادر التعليمية والثقافية والترفيهية للأطفال، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال على القراءة والبحث، وتشجيعهم على الإبداع من خلال مختلف برامج المكتبة وأنشطتها.

ويعد نشاط"كرنفال مكتبة الطفل" من أهم الأنشطة التى تقدمها المكتبة خلال صيف 2015، لما فيه من تنوع وإبداع.

وستتعاون المكتبة مع المركز الثقافى البريطانى الذى سيقدم حكى قصص باللغة الإنجليزية وكذلك أنشطه فنية. وتحت شعار العقل السليم فى الجسم السليم تنظم المكتبة كرنفال "الكرة والملاعب" لتحبيب وتعريف الأطفال بدور الرياضة فى المحافظة على جسم صحيح.

وإيمانا من مكتبة الطفل بأن الأسرة هى المعلم الأول للطفل، تنظم المكتبة العديد من المحاضرات التوعوية للأطفال مثل محاضرة "أسس التربية" ومحاضرة "التغذية الصحيحة".