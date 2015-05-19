"النقل" تُعلن بدء تنفيذ محطة بضائع بميناء دمياط بتكلفة 150 مليون دولار

أعلن الدكتور أحمد أمين مستشار وزارة النقل لشئون القطاع البحرى، عن بدء الوزارة فى تنفيذ محطة بضائع عامة بميناء دمياط، على مساحة 175 ألف متر، وطول رصيف 630 مترًا، بتكلفة 150 مليون دولار .

وأضاف مستشار وزارة النقل لشئون القطاع البحرى لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع خلال عامين ونصف العام من تاريخ التعاقد، وسيكون الرصيف على أعماق 17 مترًا، لكى تكون هذه المحطة قادرة على استقبال السفن العملاقة وسفن الجيل الثالث.

ميناء دمياط يستقبل سفن الحاويات العملاقة حتى غاطس 14 مترا