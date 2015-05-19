أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"النقل" تُعلن بدء تنفيذ محطة بضائع بميناء دمياط بتكلفة 150 مليون دولار

Google+ Print
"النقل" تُعلن بدء تنفيذ محطة بضائع بميناء دمياط بتكلفة 150 مليون دولار "النقل" تُعلن بدء تنفيذ محطة بضائع بميناء دمياط بتكلفة 150 مليون دولار
أعلن الدكتور أحمد أمين مستشار وزارة النقل لشئون القطاع البحرى، عن بدء الوزارة فى تنفيذ محطة بضائع عامة بميناء دمياط، على مساحة 175 ألف متر، وطول رصيف 630 مترًا، بتكلفة 150 مليون دولار .

وأضاف مستشار وزارة النقل لشئون القطاع البحرى لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع خلال عامين ونصف العام من تاريخ التعاقد، وسيكون الرصيف على أعماق 17 مترًا، لكى تكون هذه المحطة قادرة على استقبال السفن العملاقة وسفن الجيل الثالث.


>ميناء دمياط يستقبل سفن الحاويات العملاقة حتى غاطس 14 مترا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365