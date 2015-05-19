العثور على طفلة مذبوحة بأبنوب فى أسيوط بغرض سرقة قرطها الذهبى

عثر أهالى قرية المعابدة بمركز أبنوب، أمس الاثنين، على جثة طفلة مذبوحة وملقاة بإحدى شون المحاصيل الزراعية بناحية المعابدة الشرقية.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول بلاغ من الأهالى بتغيب الطفلة "هيام.ع.ع" 10 سنوات طالبة بالصف الرابع الابتدائى عن منزلها من مساء السبت، أثناء لهوها مع الأطفال أمام المنزل بالقرية.

وبالبحث عن الطفلة تم العثور عليها ملقاة داخل إحدى الشون بالقرب من منزلها، وبالفحص وجد بها عدة طعنات فى الرقبة والبطن والظهر، وأشارت التحريات التى قام بها المقدم محسن شريت رئيس مباحث أبنوب، إلى أنه أثناء قيام الطفلة باللهو أمام المنزل مع أطفال القرية عاد جميع الأطفال عدا المجنى عليها، وبحثوا عنها عند جميع أقاربهم ولم يجدوها الأمر الذى جعلهم يبلغون باختفائها.

وأضافت التحريات، أنهم أثناء البحث عن الطفلة عثروا عليها مذبوحة ومسروق قرطها الذهبى، ما يؤكد أن القتل قد يكون بدافع السرقة، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.