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قريبا.. طرح مصل جديد للأنفلونزا والأمراض الخطيرة بفاعلية تستمر مدى الحياة

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قريبا.. طرح مصل جديد للأنفلونزا والأمراض الخطيرة بفاعلية تستمر مدى الحياة قريبا.. طرح مصل جديد للأنفلونزا والأمراض الخطيرة بفاعلية تستمر مدى الحياة
نتائج جديدة ومثيرة للغاية كشفت عنها الأبحاث الطبية الحديثة مؤخرا، حيث تمكن فريق من الباحثين الأستراليين والصينيين من اكتشاف آلية الجسم فى مكافحة بعض الأمراض الخطيرة والقاتلة.

وأكد الباحثون أن هذه الاكتشاف سيساعدهم على تعزيز مناعة جسم الإنسان لدرجة أن يصبح قادراً على تدمير أى سلالة من سلالات مرض الأنفلونزا الخطيرة، لافتين أنه سيتم قريباً طرح مصل جديد للأنفلونزا والأمراض الخطيرة يحصل عليه الأشخاص مرة واحدة ليساهم فى تعزيز المناعة ووقايتهم من الإصابة بالفيروسات الخطيرة ومن بينها الأنفلونزا مدى الحياة.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج المثيرة بعدما قاموا بسحب بعض عينات الدم من الأشخاص الناجين من الإصابة بأنفلونزا الطيور فى عام 2013، وقاموا بعزل خلايا تى المناعية، أحد أنواع كريات الدم البيضاء الضرورية لمكافحة الأمراض.

والمثير أن هؤلاء الأشخاص كانوا يمتلكون مستويات عالية من أحد أنواع خلايا تى، تعرف باسم " CD8+"، وهى تتمتع بفاعلية كبيرة فى مكافحة الأمراض وقدرة استثنائية فى القضاء على الميكروبات بشكل لم يسبق له مثيل.

ويأمل الباحثون استخدام هذه الخلايا المناعية ذات الخواص الاستثنائية لتطوير مصل جديد يحصل عليه الشخص مرة واحدة فقط ليساهم فى وقايته من الإصابة بالأمراض الخطيرة، ومن بينها الأنفلونزا، مدى الحياة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية الشهيرة " Nature Communications"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن عشر من شهر مايو الجارى.

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مصر 365