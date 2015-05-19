دواء جديد لمرض التليف الكيسى الذى يصيب الرئة

دواء جديد ومبتكر سيساهم نظريا فى تمديد حياة الأطفال المصابين بالتليف الكيسى وتحسين حياتهم حسب إحدى التجارب الإكلينيكية التى أجريت مؤخراً، وشملت 1108 أشخاص.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة كوينز الكندية أن الأشخاص المصابين بالتليف الكيسى غالباً ما يموتون قبل بلوغ عمر الأربعين، حيث يساهم المخاط الكثيف الذى يتكون برئتهم نتيجة المرض فى انسدادها وتدميرها، ورفع فرص إصابتها بالعدوى الميكروبية.

ولكن الدواء الجديد يتمتع بخواص رائعة وفاعلية كبيرة تساهم فى تعديل الخلل الجينى الذى يسبب المرض ويؤثر على نصف الأشخاص المصابين به تقريبا، وأكد البروفيسور ستورت البورن، المشرف الرئيسى على الأبحاث، أن الدواء الجديد ساهم فى تحسين نمط حياة الأشخاص صغار السن المصابين بالتليف الكيسى، وسيجعلهم قادرين على تكوين أسرة جديدة والذهاب للعمل بشكل طبيعى.

وأضاف البورن فى الوقت نفسه أن الدواء الجديد لا يعالج المرض بشكل نهائى ولكنه من الأدوية الرائعة والتى تمتلك فاعلية رائعة فى السيطرة على المرض وتحسين أعراضه.

ويحتوى الدواء المبتكر الذى يعرف باسم " Orkambi" على مادة فعالة جديد تعرف باسم " Lumacaftor"، بالإضافة إلى مادة أحد الأدوية التى تم التصديق عليها مؤخراً ويحمل اسم " Kalydeco "، وتم تطويره بواسطه شركة " Vertex"، والتى تتخذ من مدينة بوسطن الأمريكية مقراً لها.

ومن المنتظر أن تقرر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية " FDA " فى الخامس من شهر يوليو القادم الموافقة على طرحه من عدمها.

نشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " New England Journal of Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع عشر من شهر مايو الجارى.

جدير بالذكر أن التليف الكيسى هو مرض جينى خطير يصيب الرئتين وعددا من أعضاء الجسم الأخرى، و قد يؤدى فى النهاية إلى الموت المبكر، نتيجة حدوث بعض الطفرات الجينية، وينتج عنه فى النهاية تكوين مخاط سميك على جدار الرئتين، والقناة الهضمية وعدد آخر من أعضاء الجسم، وهو ما يؤدى إلى حدوث مشاكل فى الجهاز التنفسى والهضمى للمرضى.