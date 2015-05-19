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الأهلي يقر رسميا لجنة الكرة.. ويعين محمود طاهر متحدثا

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الأهلي يقر رسميا لجنة الكرة.. ويعين محمود طاهر متحدثا الأهلي يقر رسميا لجنة الكرة.. ويعين محمود طاهر متحدثا

أقر مجلس إدارة الأهلي التشكيل المختار لشغل مهمة لجنة الكرة في القلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر.

وجاء الإقرار خلال اجتماع مجلس الإدارة. ليتأكد تفعيل دور لجنة الكرة التي يرأسها طاهر وفي عضويتها علاء عبد الصادق وعبد العزيز عبد الشافي ووليد صلاح الدين وطاهر الشيخ.

وأعلن الأهلي أن المتحدث الرسمي باسم اللجنة سيكون محمود طاهر نفسه.

إلى ذلك، جدد مجلس إدارة الأهلي لمحمود علام المدير التنفيذي للنادي الأحمر لمدة عام مقبل.

وشكل الأهلي لجنة مكونة من نائب رئيس النادي أحمد سعيد وكامل زاهر أمين الصندوق مع عماد وحيد عضو المجلس لتقييم أداء المديرين التنفيذيين في القلعة الحمراء.

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