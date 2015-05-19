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صورة – فريق الأسبوع الـ31 من الدوري المصري.. صراع المهاجمون

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صورة – فريق الأسبوع الـ31 من الدوري المصري.. صراع المهاجمون صورة – فريق الأسبوع الـ31 من الدوري المصري.. صراع المهاجمون

انتهت مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري ويتبقى مباراتين مؤجلتين وهما الأهلي أمام سموحة ومصر للمقاصة أمام الزمالك وذلك بسبب المشاركة الإفريقية.

وحافظ أمير عبد الحميد على التواجد في مركز حراسة المرمى للأسبوع الثاني على التوالي بعد تقديمه مباراة جيدة أمام النصر انتهت لصالح وادي دجلة بنتيجة 2-1.

وتألق محمد جمعة ظهير أيسر المصري وصنع جبهة يسرى نارية جاء منها هدف المصري الوحيد عن طريق أحمد رؤوف، وقدم محمد جبر مباراة دفاعية رائعة في المباراة ذاتها واستطاع أن يحمي شباكه أن تهتز.

وعاد شوقي السعيد للتألق من جديد في مباراة جمعت بين الإسماعيلي والأسيوطي وانتهت بخماسية للدراويش، وواصل أحمد علي ظهير أيمن المقاولون تقديم أداء جيدا في الدوري هذا الموسم وفي مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون في الجولة 31.

واستمر عمرو السولية في لفت أنظار الأهلي والزمالك في مباراة الإسماعيلي والأسيوطي بعد تقديمه مباراة رائعة علاوة على تسجيله هدفا رائعا.

وسجل إسلام فؤاد لاعب وسط الرجاء هدف فوز فريقه أمام ألعاب دمنهور، وشهدت مباراة الاتحاد والمقاولون صراعا في متوسط ميدان الملعب كانت لحسام عبد العال الغلبة فيه.

وانفرد حسام باولو بصدارة هدافي الدوري المصري برصيد 14 هدفا بعد تسجيله هدف تعادل الداخلية أمام إنبي، وتألق ستانلي في مباراة وادي دجلة والنصر وافتتح أولى أهداف المباراة ليقترب من باولو بفارق 4 أهداف.

وسجل إمانويل باناهيتي مهاجم الدراويش "هاتريك" في مباراة انتهت بفوز الإسماعيلي 5-1 دمنهور.

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