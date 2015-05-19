بالصور: نجوم الفن يحتفلون بزفاف سامح السباعي ورجوى حامد

احتفل المصور سامح السباعي بزفافه على الفنانة رجوى حامد، في النادي السويسري بحضور الأهل والأصدقاء والعديد من نجوم الفن والمجتمع.

وبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة عصراً بحضور سامح ورجوى مبكراً، لعقد القران والتقاط الصور التذكارية نهاراً ليبدأ بعدها الحفل على أنغام الدي جي "سكر"، ثم تتابعت فقرات حفل الزفاف بإشراف هادي عادل صديق سامح السباعي.

وحضر الحفل العديد من أصدقاء سامح ورجوى من الوسط الفني منهم: الفنانة إيمي سمير غانم، ورانيا فريد شوقي، وريهام حجاج، ومحمد نجاتي، ومجدي بدر، ونورهان، وحنان سليمان، وزيزي عادل، وفنان الجاز بشير.

كما حضر أيضاً ممثلاً عن النجم محمد حماقي اسلام اسماعيل، وحضر من الوسط الصحافي محمود فوزي السيد، ويوسف دياب، والمصور أحمد كوتي، وأحمد الهواري ونهى محي الدين.

يذكر أن سامح السباعي هو منتج برنامج "عرض كبير" لأكرم الشرقاوي وعمل كمصور مع العديد من النجوم.

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