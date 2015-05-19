مشروعات العاصمة الضخمة تقلق الجهة المنفذة والمواطن.. زحام مروري يخنق السكان والعمل يسير ببطء

يتزامن العمل في المشروعات والنهضة التي تعيشها البلاد في حركة سريعة تتوافق مع التطور العالمي، حيث تبذل الدولة كل ما في وسعها لدعم هذا التطور، ولكن تبرز النقطة الاقوى ليتغير الراكد الذي نعانيه الى حراك فعال مرئي عملاً منتجاً ولا يتأتي هذا الا من خلال استنفار على جميع الأصعدة وهو يقتضي بعضاً من التخطيط المدمج بين المؤسسات التي تقوم بالأعمال والشركات الجالبة للعمالة التي تعتمد الجسور في المدن الكبيرة للتخفيف من الاختناقات المرورية.

المواطنون مستعدون للمشاركة في البناء بالصبر على المشروعات وانسداد الطرق.. ويطالبون بسرعة التنفيذ

وإذا ما تجولنا بعدسة حول العالم لوجدنا أن مدينة الرياض ؛وبدراسة بحثية مبسطة؛ تكون من ابسط المدن وحل مشكلتها من ابسط الحلول.

إنشاء الجسور خطوة صحيحة لحل أزمة الزحام.. وتعاقدت الدولة مع الشركات بذلت الكثير. ولكن ماذا يحدث عند التنفيذ؟

أولا.. يبدو أن المصالح الذاتية للشركات تتداخل مع مصالح العامل الذي يقف تحت الشمس لينجز العمل المطلوب.

وبقليل من التخطيط المتقن يمكن تحويل ساعات العمل الصباحية المجهدة الى المساء.

لا يخالج أي أحد شكّ في حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله على إنشاء المشروعات التي من شأنها تأمين الراحة والسرور على قلوب المواطنين ومن هذه المشروعات الجسور التي كان الهدف منها القضاء على الزحام وتوفير الانسيابية في التنقل وبما يحقق الحفاظ على الوقت وعدم هدره في التنقلات خصوصاً في مدينة تعج بالسكان كمدينة الرياض.

لكن المتأمل لواقع الحال لهذه المشروعات يلحظ البطء في تنفيذها أو تعثرها الأمر الذي أحدث ربكة في التنقلات ومضاعفة الإزدحام الذي أوجدت هذه المشروعات للقضاء عليه. ولأن تناول مثل هذا التعثر ليس بجديد إن على مستوى الإعلام بجميع وسائله أو من خلال الجهات الحكومية الأخرى أو حتى على مستوى مجلس الشورى، إذ لا زال البحث عن حلول لتعثر المشروعات الحكومية في مختلف مناطق المملكة هاجساً ملحاً يحظى بدراسات ومناشدات ومطالبات بحلول عاجلة وتنظيمية وإجرائية أيضاً.

أما من حيث المعاناة للمواطن فليس بخافٍ قصة المواطن التي تكرر يومياً عندما يضيف الى ساعات دوامه ساعتين اضافيتين كل يوم للذهاب لمقر عمله ومثلها للعودة فما بالكم بمريض أو سيدة على وشك الولادة كيف سيكون الوضع عندها؟

من المفترض ان تتحرك الجهات المسؤولة عن هذه المشروعات لتحل هذه الأزمة خاصة ومحن مقبلون على الامتحانات في المدارس والجامعات. لكن لا يبدو أن ثمة تحرّكاً يطمئن ولا زلنا نعاني من الاختناقات المرورية ولا زالت ذات المطالب تتكرر.

هذه المطالب بدأت منذ زمن بدءاً من أعضاء مجلس الشورى،حيث سبق وأن تقدم أعضاء منه باقتراح تشكيل لجنة تضمّ موظفين من الأجهزة الرقابية لدراسة الأسباب الحقيقية وكذلك تحميل المقاولين المسؤولية والمطالبة بأهمية وضع (قائمة سوداء) تضم المقاولين الذين أخفقوا في تنفيذ المشروعات، وتعميمها على جميع الأجهزة الحكومية لضمان عدم ترسية أي مشروع عليهم مستقبلاً، مع تحديث تلك القائمة بشكل دوري.

كما كان هناك عدة مطالبات بمعرفة الأسباب لتعثر المشروعات مع مطالبة بوضع حلول جذرية يصاحبها قرارات تصحيحية.

الرياض العاصمة تشهد نمواً سكانياً كبيراً يشكّل ضغطاً على الطرقات والجسور التي يفترض أنها تقضي على هذا الزحام وما سبّبه من تعطيل لمصالح الناس فضلاً عن الآثار النفسية جراء ما تخلفه عملية تكدس المركبات، بخاصة في أوقات الذروة كالذهاب للمدارس والأعمال للموظفين.

"الرياض" التقت بعدد من المواطنين لننقل هواجسهم، كلهم مجمعون على الصبر من أجل المشروعات، والمساهمة في البناء؛ بأقل مشاركة وهو تحمل الزحام وانسداد الطرق، ولكنهم يطالبون بسرعة الانجاز.. كما وقفت " الرياض" ميدانياً على بعض هذه الجسور التي يشكل تأخّر تنفيذها تحدّياً للجهات التي تتولى تنفيذها من جهة وتشكل عبئاً نفسياً على السكان مستخدمي هذه الطرق من جهة أخرى.

من هذه الجسور،جسر المعيزلية وطريق الأمير سعد بن عبدالرحمن وطريق أبي بكر الصديق مخرج (6) وجسر الثمامة، وغيرها من الجسور التي تتناثر في مدينة كبرى كالرياض، هذه الجسور لا زال العمل فيها جاريا لكن المواطن تزداد معاناته معها كل يوم لاسيما أوقات الذروة، وبمحاولة الاتصال على الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه المشروعات كوزارة النقل وهيئة تطوير مدينة الرياض تم افهامنا بأن العمل فيها جار وفق جدولها الزمني وطلبوا منا التريث لحين اعداد التقارير اللازمة لوضع القارئ في الصورة إلا أنه حتى إعداد هذا التقرير لم نتلقّ أي رد، وفي حال توفر أي معلومات سيتم نشرها ليطلع القارئ عن مآلات هذه المشروعات.