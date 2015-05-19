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الجبير: الحوثي نفذ 39 اعتداء على جازان و35 على نجران

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الجبير: الحوثي نفذ 39 اعتداء على جازان و35 على نجران الجبير: الحوثي نفذ 39 اعتداء على جازان و35 على نجران

    أوضح وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير أن دول التحالف أكدت خلال الفترة الماضية التزامها بالهدنة الإنسانية في اليمن انطلاقا من حرصها على مساعدة الشعب اليمني، مؤكدا أن التحالف بذل جهدا حثيثا في سبيل إيصال المساعدات في وقت قياسي جوا وبحرا.

وعبر وزير الخارجية عن أسف دول التحالف الشديد لعدم تحقيق الهدنة لأهدافها الإنسانية، وذلك بسبب استيلاء الحوثيين وحلفائهم على المواد الغذائية والدوائية والوقود ومنع إيصالها للشعب اليمني. وأضاف الجبير: أن دول التحالف ترى في استمرار الحوثيين وحلفائهم بتحركاتهم العسكرية داخل اليمن وعلى الحدود ، انتهاكا خطيرا آخرا للهدنة، وتمثلت الانتهاكات في رصد 39 عملية اعتداء على جازان، و35 اعتداء على نجران، وقيام الحوثيين بتحريك منصات صواريخ على الحدود السعودية.

وأشار إلى استمرار الحوثيين في عملياتهم العسكرية والاعتداء على المحافظات والمدن اليمنية.

واكد على أن التزام التحالف بالهدنة مرهون بعدم انتهاكها من قبل الطرف الآخر، وأنه سوف يرد بكل قوة وحزم حال استمرار انتهاك الهدنة.

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