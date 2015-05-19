«المخدرات».. توحيد إستراتيجيات المواجهة يؤسس لمنهجية عمل واضحة وفاعله

تواجه خطط وإستراتيجيات المكافحة والوقاية من آفة المخدرات العديد من التحديات التي كانت تشتت الجهود المبذولة في هذا الإطار وتقلل من فاعلية البعض منها نتيجة قصور التنسيق في السابق ما بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وعدم وضوح الرؤية لدى بعض الجهات غير الحكومية غير المتخصصة في هذا المجال.

وجاءت رؤية الدولة وتوجيهاتها الأخيرة في هذا الصدد لترسم خارطة طريق جديدة لمواجهة هذا الخطر الذي لا تزال إحصائيات الاستهداف اليومية المسجلة تؤكد لنا مجدداً أننا أمام «إعلان حرب» من عصابات المخدرات ضد الوطن وأبنائه، ما يحتم علينا جميعاً أفراداً ومؤسسات رسمية وغير رسمية الوقوف صفاً واحداً ووفق منهجية عمل واضحة لمواجهة هذا الهم الوطني الكبير ورسم الإستراتيجيات «الموحّدة» للوقاية منه.

وجاءت توجيهات سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مؤخراً بتوحيد كافة جهود الأجهزة الحكومية والأهلية من برامج وفعاليات وقائية وتوعوية وغيرها في مجال مكافحة المخدرات تحت مظلة واحدة في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» متماشية مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة إلى جانب مانصت عليه المادة السادسة من القرار الموقر بقيام اللجنة الوطنية للمكافحة بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج لتحقيق «الترابط والتكامل» بين أعمالها وتنظيم الجهود في هذا المجال.

«ندوة الثلاثاء» تناقش لهذا الاسبوع توحيد استراتيجيات وخطط المواجهة والوقاية من المخدرات في مشروع «نبراس» الذي سيرى النور قريباً..

حجم الاستهداف والضبطيات «إعلان حرب» يستلزم تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الدينية والوطنية

جهود متتالية

في البداية تحدث "عبدالإله الشريف" عن الخطط والاستراتيجيات السابقة في مجال الوقاية قبل توحيد الجهود والإعلان عن المشروع الجديد قائلاً: إن اهتمام المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأمير محمد بن نايف، وسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لم يأت منذ هذه اللحظة بل منذ تأسيس المملكة، مضيفاً أن أول نظام صدر لمكافحة المخدرات كان عام 1353ه في عهد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -، مبيناً أن ما يؤكد اهتمام المملكة بمحاربة المخدرات إنشاء جهاز متخصص لمكافحة المخدرات، ثم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في عام 1405ه، وأيضاً إنشاء مستشفيات الأمل لمعالجة مرضى إدمان المخدرات عام 1403ه، حيث بدأ العمل فيها عام 1407ه، إضافةً إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات، حيث كانت المملكة من أولى الدول التي وقعت على أهم أربع اتفاقيات دولية، ثم صدور فتوى هيئة كبار العلماء في إعدام مروجي ومهربي المخدرات، وكذلك صدور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات عام 1429ه، ذاكراً أن هناك قرارا صدر في عام 1427ه لإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، برئاسة سمو وزير الداخلية وعضوية عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء مثل الرئيس العام لرعاية الشباب، ووزير الصحة، ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الإسلامية ووزيرالعمل، ومدير عام مكافحة المخدرات، إضافةً إلى أربعة من رجال الأعمال.

الشريف: المواجهة تتطلب وضوحاً وشفافية.. والمحور الوقائي يدعم المحورين الأمني والعلاجي

وأشار إلى أن إشراك الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني جاء ليؤكد اهتمام المملكة في محاربة المخدرات حمايةً للمواطن والوطن، لذلك تركزت المحاور على الجوانب الأمنية، الوقائية، العلاجية والتأهيلية، التعليمية الوقائية، إضافةً إلى الجوانب المتعلقة بالشؤون القانونية والأمنية لمحاربة المخدرات للعمل وفق منهجية علمية تطبيقية.

توحيد الجهود

وأكد "عبدالإله الشريف" أن استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات جاءت من أجل توحيد الجهود، لتكون على منهجية علمية واحدة وعلى استراتيجية وخطة واحدة، مضيفاً أنه مقابل استهداف المملكة ومقابل تلك الكميات التي تضبط سنوياً نجد أن الهدف من ذلك كله هو ضرب عقول أبنائنا، والكل يعلم أ

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