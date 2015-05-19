موجز الصحافة المحلية: سقوط خلية محاولة اغتيال قاضى الإرشاد

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "سقوط خلية محاولة اغتيال قاضى الإرشاد"، وتفاصيل نجاح قوات الأمن فى تصفية المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى قاضى أحداث مكتب الإرشاد، وذلك بعد مواجهة مسلحة فى منطقة العمرانية.

كما يعرض "اليوم السابع" فى هذا العدد السؤال الصعب، أسباب فشل تشريعات قوانين الانتخابات فى مصر، ومن يقف وراءها بالمقارنة مع "ترزية قوانين" الحزب الوطنى الذين لم تتعرض قوانينهم لأى طعون أو شبهة عدم دستورية على مدار سنوات حكم مبارك.

وقالت جريدة "الأهرام": رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد طفرة فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث سيتم إنتاج 13.2 ألف ميجا وات، بما يعادل نصف إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر حالياً، فضلا عن التوجه نحو الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يتيح الفرصة للتوسع فى الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات فى المجالات المختلفة.

وأكد الرئيس - خلال اجتماعه أمس بأعضاء مجلس الأعمال المصرى الكويتى - أن مصر عازمة على المضى قدماً فى طريق تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على النهوض بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتطلع إلى دور فاعل لأشقائها وأصدقائها للإسهام فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، جنبا إلى جنب مع الجهود الوطنية المبذولة فى هذا الصدد.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكويتى أكد أن استقرار مصر وازدهارها يُعد مكسباً للأمة العربية بأسرها، مشيداً بما حققته مصر من إنجازات على الصعيدين السياسى والاقتصادى خلال العامين الماضيين.

>وكشفت جريدة "الأخبار" عن نفى مصدر بالطب الشرعى وجود اى آثار لطلقات فى جثث الارهابيين الذين تم تنفيذ حكم الاعدام بهم الاحد الماضى كما ادعت بعض الصفحات الاخوانية واهالى بعض الارهابيين الذين ادعوا انهم تم اعدامهم رميا بالرصاص.

واضاف المصدر ان الطب الشرعى لم يشرح الجثث لكن دورهم اقتصر على الكشف الظاهرى وتسليم الجثث لذويهم بعد تنفيذ حكم الإعدام بهم وكشف المصدر ان بعض آثار الدماء على بعض جثث الإرهابيين نتيجة بعض الجروح فى منطقة العنق تسبب فيها الحبل أثناء عملية الشنق مؤكدا ان هذ الأمر طبيعى خاصة مع عدم وضع عازل بين الحبل والرقبة أثناء تنفيذ حكم الإعدام شنقا وان الجثث الـ 6 الذين تم إعدامهم قد تم تسليمهم لذويهم.

ونقلت جريدة "المصرى اليوم" على لسان والد الشهيد أحمد عبد الله، أمين شرطة فى جهاز الأمن الوطنى، والذى استشهد يوم السبت الماضى بمدينة كرداسة بالجيزة خلال مقابلة معه قوله:"محدش يعزينى فى ابنى.. مش هاخد عزاه إلا لما ييجى حقه".

- موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..تأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية بالبورصة

>

>- موجز أخبار مصر للساعة6.. القوى السياسية تهاجم صباحى بعد رفضه "الإعدامات"

>

- أخبار مصر العاجلة.. مقتل المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى

>

>- موجز الصحافة العالمية: سقوط الرمادى أكبر انتصار لداعش خلال العام الحالى

>

>- موجز الاقتصاد.. البورصة تربح 20.3 مليار جنيه بعد تأجيل الضرائب

>

>- موجز أخبار محافظات مصر.. "جزمجى" يفقأ عينى زوجته بسبب مصروف البيت

>