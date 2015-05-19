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جنايات القاهرة تستكمل اليوم فض الأحراز فى محاكمة مرسى بـ"التخابر مع قطر"

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جنايات القاهرة تستكمل اليوم فض الأحراز فى محاكمة مرسى بـ"التخابر مع قطر" جنايات القاهرة تستكمل اليوم فض الأحراز فى محاكمة مرسى بـ"التخابر مع قطر"
تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فض الأحراز فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى وراضى رشاد.

كانت النيابة العامة قد وجهت تهمًا للمتهمين، بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة، ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت النيابة، فى اتهامهم، بأنهم تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين "العاشر" مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، و"الحادى عشر" رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، و"آخر مجهول" ضابط بجهاز المخابرات القطرى، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى، وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.


>- تأجيل محاكمة مرسى فى قضية التخابر مع قطر إلى 19 مايو
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