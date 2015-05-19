بالفيديو.. بسمة وهبة تُوقع بدجال وتصور "حضرة زار" سرية بـ"هى مش فوضى"

اخترقت الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "هى مش فوضى" المذاع عبر فضائية "ten"، عالم "الزار" وقامت بتقديم حلقة تضمنت "حضرة زار" كانت هى بطلتها بعدما أقنعت أحد الدجالين - ويدعى الشيخ "شرارة" - أنها عانس وترغب فى الزواج بشدة، إلى جانب أنها تشاهد كوابيس كثيرة خلال نومها الأمر الذى رد عليه "شرارة" قائلاً: "أنت عندك لمسة أرضية وده شىء عادى موجود منذ آلاف السنين واحنا هنعمل لك حضرة زار ومن خلال الأناشيد النبوية والطبول بتاعتنا ربنا هيعفى عنك".

وبحسب الفيديو الذى تم تسجيله سراً للشيخ "شرارة" وهو يجرى اتفاقا مع "وهبة" وعمها وابن عمها المزعومان، توصل الطرفين إلى أن تكون الحضرة داخل منزل "العانس" لا خارجه كونها ترتبط بعادات وتقاليد تمنع خروج الفتيات من منازلهن وهو الأمر الذى استجاب له "شرارة".

قام فريق عمل البرنامج بعمل "شادر" أى ما يشبه "صوان العزاء" فى إحدى المحافظات التى تم الاتفاق فيها سلفاً، وتم زرع 12 كاميرا وميكروفونات ليكون جاهزاً لرصد الحضرة بالكامل، وظهرت "وهبة" وهى ترتدى فستان زفاف أبيض خلال دخولها بداية الحضرة ومن ثم بدأت الطبول فى القرع والبخور فى الانطلاق وسط تمتمات "شرارة" ببعض الكلمات منها ما هو معروف ومنها ما دون ذلك.

وظهرت الإعلامية بعد ذلك وسط بعض السيدات اللاتى يرقصن بحالة هستيرية على دقات الطبول حتى أصيب بعضهن بحالة من الإغماء والتشنج.

وأصيبت "وهبة" بحالة من الهلع والفزع الشديدين عندما أقدم القائمين على حضرة الزار بذبح بعض الطيور وتلطيخها بالدماء.

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