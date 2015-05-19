اليوم.. "محلب" يفتتح محطة كهرباء "جمجرة الجديدة" بالقليوبية

يزور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يرافقه المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، لافتتاح محطة كهرباء جمجرة الجديدة بالقليوبية، والتى تم إنشاؤها على مساحة قدرها 22,5 فدان بقدرة إجمالية قدرها 750 ميجاوات.

وتعمل المحطة بنظام الدورة المركبة ويتم تشغيلها بالغاز الطبيعى وترتبط على خطوط جهد عالى بقدرة 220 كيلو فولت / أمبير على الشبكة الموحدة عن طريق محطة محولات شرق بنها.

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