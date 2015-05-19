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أطباء يستغربون سحب علاج «ايفابرادين».. و«الغذاء والدواء» تؤكد سلامة موقفها

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أطباء يستغربون سحب علاج «ايفابرادين».. و«الغذاء والدواء» تؤكد سلامة موقفها أطباء يستغربون سحب علاج «ايفابرادين».. و«الغذاء والدواء» تؤكد سلامة موقفها

    استغرب أطباء ممارسون، تحذير هيئة الغذاء والدواء ، من علاج إفابرادين (ivabradine) وأنه يؤدي إلى توقف القلب والوفاة، مشيرين إلى أن التحذير جاء في اليوم ذاته الذي اعتمدت فيه هيئة الدواء الأميركية العلاج أساساً لمرضى ضعف عضلة القلب.

وقال ل «الرياض» د. محمد إبراهيم كردي استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية: «ليس لنا أي علاقة بالشركة المصنعة، والهدف الوحيد هو مصلحة المريض، والقرار الذي أصدرته الهيئة أدى إلى ذعر وخوف بين المرضى».

وأضاف: «القرار مفاجئ للعاملين في مجال أمراض القلب، وعملنا على تطمين المرضى، وتواصلنا مع جمعية القلب السعودية لتؤدي دورها في توضيح الحقيقة».

ولفت إلى أن سحب الدواء من دون الرجوع إلى الأطباء والخبراء في المجال غير معتاد في الهيئات والمؤسسات الحكومية المشرعة والمقننة للممارسين الصحيين.

بدورها، أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن سحب مستحضر «ايفابرادين»، كان بناء على مراجعة مستفيضة لملف السلامة الدوائي الخاص بالمستحضر، والذي تضمن تحليلاً دقيقاً للدراسات الإكلينيكية والوبائية كافة، إضافة إلى الوضع الحالي لاستخدام المستحضر في السعودية، وفعاليته الضئيلة، وعدم كفاية الدراسات التي تضمن مأمونيته، وكذلك تمت استشارة عدد من المتخصصين في مجال أمراض القلب من خارج الهيئة عبر اللجان العلمية التي من ضمن أعضائها أطباء وصيادلة ومختصون من المجالات الطبية كافة، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. وبعد التأكد من أن الأضرار الناتجة عن استخدامه تفوق الفوائد المرجوة، أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارها بإلغاء تسجيل مستحضر «ايفابرادين» حفاظاً على الصحة العامة خصوصاً مع وجود مستحضرات بديلة أكثر فاعلية ومأمونية في السوق السعودي.

وقالت «الهيئة»: «بخصوص تسجيل المستحضر في السوق الأميركي بنفس وقت قرار إلغائه في السعودية، فلكل بلد أنظمته الصحية ووضعه الخاص، ولذلك هناك جهات رقابية مستقلة في كل بلد لا تعتمد كلياً على ما يصدر خارجها، بل يتم دراسة فعالية الدواء ومأمونيته بناء على المعطيات المحلية، ومثال على ذلك، فإن السلطات الأميركية لم توافق على تسجيل ادعاء مستحضر ايفابرادين لعلاج مرض القلب التاجي كما هو متاح حالياً في أوروبا، بل رأت أن المخاطر تفوق المنافع في هذا الادعاء، وأتاحته فقط لعلاج حالات معينة من فشل القلب وتحت برنامج متابعة».

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