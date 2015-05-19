الشورى يقر ضم بدل التدريس لأساس راتب الاستاذ الجامعي وحوافز للمبتعثين

وافق مجلس الشورى أمس الاثنين على توصيات لجنة التعليم وطالب وزارتي التعليم والمالية بدمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، كما أقر اعتبار الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، وشدد الشورى على تطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة، ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة.

إنشاء كليات للسياسة العامة والخارجية للتعليم المهني والتطبيقي في الإدارة الحكومية

وطالبت توصيات لجنة التعليم التي أقرها الشورى أمس، بزيادة نسبة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية، كما دعت الجامعات بالمساهمة في خدمة المجتمع وبناء المعرفة باستخدام التقنيات الحديثة ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح، لرفع المستوى الثقافي والمعرفي لأكبر شريحة من المواطنين وتفعيل دور الجامعات السعودية في خدمة المجتمع، دون تكبد خسائر مالية واشتراط دفع رسوم ونسبة حضور في مقر البرنامج، كما طالب وزارة التعليم بِحث الجامعات على تبني برامج الخدمة التطوعية لطلابها.

إلى ذلك حالت أربعة أصوات دون إقرار توصية تنص على "عدم إلزام المعيدات والمحاضرات بالدراسة في الخارج للتخصصات التي تتوفر في المملكة" ورفض المجلس توصية العضو فدوى أبو مريفة والعضو محمد الرحيلي في هذا الشأن بعد نقاش ساخن بين مؤيد ومعارض لمضمون التوصية ليحسم التصويت الجدل ويسقطها.

لجنة التعليم رفضت التوصية بحجة أنه لا يوجد في نظام الجامعات ما يجبر المعيدة أو المحاضرة على الابتعاث بل هي ممارسات إدارية من الكليات ومجالس الأقسام، وأقر المجلس توصية لصاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد آل سعود تطالب وزارة التعليم بإنشاء كليات للسياسة العامة والخارجية، توفر التعليم المهني والتطبيقي المتقدم في مجال الإدارة الحكومية.

وقرر المجلس الموافقة على توصية إضافية قدمتها صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود عضو المجلس تنص على "أن تقوم وزارة التعليم إنشاء كلية للسياسات العامة والخارجية توفر التعليم المهني والتطبيقي المتقدم في مجال الإدارة الحكومية".

إلى ذلك يكمل المجلس اليوم استعراض التوصيات الإضافية على تقرير التعليم الذي وردت عليه توصيات كثيرة منها مطالبة العضو فردوس الصالح بإقرار برنامج الإشراف المشترك الخارجي للمحاضرين والمعيدين في الجامعات، وتوصية العضو سعيد الشيخ الذي دعا إلى السماح للجامعات الأجنبية المتميزة بفتح فروع لها في المملكة، وتوصية العضو لبنى الأنصاري التي نصت على "تعليق الدراسة في التخصصات التربوية لبضع سنوات حتى يتم توظيف الخريجات القديمات العاطلات".