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الضويحي يرأس «بلدي الزلفي»

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الضويحي يرأس «بلدي الزلفي» الضويحي يرأس «بلدي الزلفي»
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مسفر الضويحي

الزلفي - حمود العمار

    ترأس مسفر بن غالب الضويحي رئيس بلدية محافظة الزلفي ورئيس المجلس البلدي اجتماعاً للمجلس البلدي الخامس والأربعين في دورته الثانية بحضور جميع أعضاء المجلس وذلك بمقر المجلس ببلدية الزلفي. وتم في هذا الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقد اتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات، كما تم إحالة بعض المواضيع التي تم مناقشتها للبلدية والجهات ذات العلاقة لإكمال اللازم.

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