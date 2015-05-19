تفاصيل تحرير طفل اختطفته عصابة منذ 17 يومًا فى نجع حمادى

بلاغ الخطف

مراقبة الطفل تمهيدًا لخطفه

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد هشام خطاب مدير المباحث من تحرير طفل نجع حمادى المختطف منذ أكثر من 17 يومًا على يد مسلحين أثناء خروجه لأداء الامتحان برفقة والدته.>تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا يفيد تمكن قوة أمنية بإشراف العميد أيمن فتحى رئيس مباحث المديرية والعقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى والعميد أشرف نصحى رئيس فرع الأمن العام وضباط فرع البحث بنجع حمادى من تحرير الطفل أنطونيوس هانى زكى 9 سنوات بعد أن أفادت التحريات بقيام مجموعة من المتهمين باختطافه تحت تهديد السلاح أثناء خروجه لأداء الامتحان برفقة والدته بعد التعدى عليها بالضرب وإصابتها.>وأفاد مصدر أمنى بأن المتهمين قاموا منذ فترة بمراقبة الطفل وأسرته وتحركاتهم على خلفية عملهم بسوبر ماركت وتعاملهم مع والده تاجر الجملة وقاموا بتأجير فيلا بقرية بركة وأودعوا فيها الطفل بعد اختطافه حيث راقبوه لأيام وأثناء خروجه لأداء الامتحان برفقة والدته قاموا خطف الطفل تحت تهديد السلاح بعد الاعتداء على والدته وإصابتها بالرأس وقاموا بالاتصال بوالده والتفاوض معه على دفع مبلغ 2 مليون جنيه.>الاتفاق مع الجهات الأمنية وخطة تحريره>وبعد الاتفاق مع الجهات الأمنية قام الوالد بالتفاوض مع المتهمين لاستدراجهم وتمت مداهمة الفيلا التى تم وضع فيها الطفل المجنى عليه وتم ضبط كل من علاء ع ح ومحمد ا م مسجلان خطر سرقات وبحوزتهما 2 بندقية آلية بعد محاصرتهما.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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