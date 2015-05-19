سقوط مسجل خطر بحوزته بندقية آلية و18 طلقة فى المحلة

تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة من ضبط عاطل مسجل شقى خطر مقيم منطقة الرجبى أول المحلة، بحوزته بندقية آلية و18 طلقة لذات العيار وخزينة.

البداية عندما تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بتمكن الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة والقوة المرافقة له من ضبط المتهم "محمد.ب.ج.ال" وشهرته "بوجى" 25 سنة عاطل مسجل شقى خطر، وعثر بحوزته على بندقية آلية وخزينة بداخلها 18 طلقة لذات العيار.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.