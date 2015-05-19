أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط "سبرتو" و"القانون" و"محمد" وبحوزتهم ربع كيلو حشيش بالغردقة

Google+ Print
ضبط "سبرتو" و"القانون" و"محمد" وبحوزتهم ربع كيلو حشيش بالغردقة ضبط "سبرتو" و"القانون" و"محمد" وبحوزتهم ربع كيلو حشيش بالغردقة
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط عاطلين ومسجل شقى خطر بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
>تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من الرائد هشام الأمير معاون أول مباحث قسم شرطة ثان الغردقة يفيد تمكن حملة قادها كل من النقباء محمد خشبة ومحمد عزت ويوسف عبد الفتاح أسفرت عن ضبط كل من المدعو "محمد.أ.ج" 20 سنة عاطل وبحوزته 20 قطعة حشيش تزن حوالى 160 جراما والذى يقيم بحى مجاهد بحوزته 25 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ قدره 135 جنيها وهاتف محمول.
>كما تم ضبط المدعو " محمود. ر. غ " وشهرته محمود القانون مسجل شقى خطر ومقيم بحى العرب والسابق ضبطه فى عدد 22 قضية وبحوزته 15 قطعة حشيش ومبلغ مالى 100 جنيه وكذلك سلاح أبيض سنجة للدفاع عن تجارته فى المواد المخدرة.
>وكذلك ضبط مسجل خطر يدعى "على.ح" 29 سنة عاطل وشهرته على سبرتو ومقيم بزرزارة الغردقة سبق ضبطه فى 23 قضية وبحوزته 5 قطع كبيرة لحشيش المخدر ومبلغ 70 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض.
>وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم تحرير المحاضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365