ضبط "سبرتو" و"القانون" و"محمد" وبحوزتهم ربع كيلو حشيش بالغردقة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط عاطلين ومسجل شقى خطر بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

>تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من الرائد هشام الأمير معاون أول مباحث قسم شرطة ثان الغردقة يفيد تمكن حملة قادها كل من النقباء محمد خشبة ومحمد عزت ويوسف عبد الفتاح أسفرت عن ضبط كل من المدعو "محمد.أ.ج" 20 سنة عاطل وبحوزته 20 قطعة حشيش تزن حوالى 160 جراما والذى يقيم بحى مجاهد بحوزته 25 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ قدره 135 جنيها وهاتف محمول.

>كما تم ضبط المدعو " محمود. ر. غ " وشهرته محمود القانون مسجل شقى خطر ومقيم بحى العرب والسابق ضبطه فى عدد 22 قضية وبحوزته 15 قطعة حشيش ومبلغ مالى 100 جنيه وكذلك سلاح أبيض سنجة للدفاع عن تجارته فى المواد المخدرة.

>وكذلك ضبط مسجل خطر يدعى "على.ح" 29 سنة عاطل وشهرته على سبرتو ومقيم بزرزارة الغردقة سبق ضبطه فى 23 قضية وبحوزته 5 قطع كبيرة لحشيش المخدر ومبلغ 70 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض.

>وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم تحرير المحاضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365