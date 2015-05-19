حريق بمعرض للسلع المعمرة بحى المصالح فى قنا دون وقوع إصابات

نشب منذ قليل، حريق مروع بمعرض للسلع المعمرة والأجهزة الإلكترونية بحى المصالح، والواقع أمام محكمة الاستئناف بوسط مدينة قنا، وامتدت النيران لتصل إلى جمعية تنمية المجتمع.

وانتقلت قوات الدفاع المدنى للموقع، وتم قطع التيار الكهربائى للسيطرة على الحريق، قبل أن يمتد للمبانى المجاورة، وتم إخماده قبل أن يمتد للمصالح الحكومية المجاورة للحريق.

وأفاد مصدر بإدارة الدفاع المدنى، بأن الحريق أسفر عن تلف جميع محتويات المعرض، ولم يسفر عن أى إصابات، وأفاد أن أسباب الحريق انفجار فريون أجهزة التكييف بالمبنى.

جار تحرير محضر وحصر الخسائر، والوصول إلى ملابسات وأسباب الحريق الكاملة.