أبناء الدولة يعبّرون عن حبهم للوطن وامتنانهم لجنوده

أنشأ نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسمين، يحمل الوسم الأول اسم (#رموز_الإمارات_خط_أحمر)، والثاني (#شكرا_لأسود_جهاز_الأمن_الإماراتي)، حيث شهد الوسمان عدداً كبيراً من التغريدات التي حملت في طياتها دلالات على القوة والعزيمة والوفاء والإخلاص لشيوخ وحكام وقادة دولة الإمارات، كما عكست مدى امتنان الشعب وعرفانه للجهود الحثيثة لأجهزة أمن الدولة للدفاع عن الوطن وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرضه المعطاءة.

وجاءت التغريدات مؤكدة استعداد أبناء الوطن بمختلف أعمارهم ومن كلا الجنسين، على حماية الوطن من كل سوء وحفظه وصونه والعمل على إعلاء رايته دائماً، إضافة إلى تأكيدهم شعار «البيت متوحد».

فوق الرأس

ودوّن خالد بن ضحي: «حفظ الله الإمارات ورموزها من كل حاسد وحاقد وشكراً للأجهزة الأمنية»، وسجل نايف العامري: «طاعتهم أمر من الله ورسوله، حبهم لنا سبق حبنا لهم، نحن أبناء لهم وهم آباؤنا، لذلك هم خط أحمر»، وغرد إبراهيم بهزاد: «هذه رسالتنا لكل من تسول له دناءة نفسه الإساءة لدولتنا أو لقادتنا»، وجاءت مشاركة سيف الدرعي: «رموز الإمارات ومؤسستها وشعبها خط أحمر، ولن نقبل الإساءة لهم.. حفظ الله الإمارات وشعبها الوفي»، وغرد طلال الفليتي: «علاقتنا بقادتنا تختلف عن باقي الدول، والمساس بأحدهم هو مساس بجميع مواطني الدولة، فهم فوق الرأس بمحبتهم لنا ومحبتنا لهم»، ودونت شيخة: «حنا شباب الوطن له جنوده أما رقابنا للحد وشهادة لها الجنات»، وسجل محمد الظهوري: «شعب متوحد ووافي بكامله كلنا للقايد خليفة مؤيدين دمنا دمه نعم وحنا هله وقسمنا مخلصين ومخلصين»، وشارك عبد الواحد الكعبي: «قادتنا وحكامنا.. رموز دولتنا.. عزنا وفخرنا وفرحتنا وتطورنا، كم نحن فخورون بكم لأنكم أنتم حكامنا».

نفديك بالأرواح

وغرد عمر الساعدي: «نفديك بالأرواح يا وطن اللهم احفظ لنا الإمارات ورموز الإمارات من كل شر وسوء»، وتفاعلت آن فلاح ناشطة وطنية: «الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أكد أن أمن الإمارات مقدس والمساس بثوابتها خط أحمر»، وغرد محمد عبيد اليماحي: «لا تعبث بقدوتنا وأمن دولتنا.. رجال نذروا أنفسهم لتراب الوطن هو همهم الأول»، وشاركت شما الشحي: «هذا درس قاسٍ لكل من تسول له نفسه الرخيصة بضرب سمعة قادة الاتحاد»، وسجل سالم أحمد: «المسألة ليست حاكماً ومحكوماً، المسألة روح وجسد ظفر ولحم عين ورأس، المسألة مسألة عشق أقسمنا عليه وسلمنا أرواحنا لأجله»، وقال خالد صفر الهرمودي: «حينما يصبح الحاكم أخاً ووالداً لك تعرف قيمة الوطن، فلكم الولاء والحب ما دمنا أحياء»، وسجل حمدان: «حماة الوطن وجنود قادتنا الأوفياء الذين يصدون كل مسيء لدولتنا وشيوخنا، نعم شكراً حماة الوطن والمواطن والمقيم.. شكراً العين الساهرة».

البيت متوحد

وتفاعل سالم أحمد بتغريدة: «لأننا نعتبرهم شرفنا وكرامتنا لن نرضى ولن نقبل أن يمسهم شيء لا من قريب ولا من بعيد، وكل من تسول له نفسه سيسحق»، ودون ماجد: «بيت واحد متوحد محمٍ بسياج المحبة والوفاء بقلب واحد ولا مكان به للأنجاس والحاقدين وناكري الجميل»، وسجل بومحمد: «والله ثم والله وأنا المواطن العُماني سأقف مع أخوتي الإماراتيين فداءً لرموز الإمارات وترابها الطاهر وشعبها الغالي».

خط أحمر

ودوّن وائل المعيني: «سدد الله خطاكم، وأيدكم بنصر من عنده على أعداء الوطن»، وسجلت أسماء «رموز الإمارات خط أحمر شكراً لأسود جهاز الأمن الإماراتي حافظج الله يا الإمارات من كل شر يا رب»، وغرد عمر سعد: «يسهرون حتى ننام يتعبون حتى نرتاح يخاطرون حتى نأمن، فجزاهم الله خيرا على جهودهم العظيمة»، وشارك أحمد الشامسي: «رموز الإمارات خط أحمر، وسوف نتصدى لكل من يتجرأ الخوض في رموزنا، رموزنا فخرنا، شكراً لأسود جهاز الأمن الإماراتي».

ودونت إماراتية أخرى: «الشكر ما يوفيكم الحق يا الرجال المخلصين حماة الوطن والعرض والدين، يسعدنا العيش في كنفكم آمنين، دمتم لنا ذخراً وفخراً».