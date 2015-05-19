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سعود بن صقر يقدم واجب العزاء إلى عائلة النقبي

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سعود بن صقر يقدم واجب العزاء إلى عائلة النقبي سعود بن صقر يقدم واجب العزاء إلى عائلة النقبي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس واجب العزاء لعائلة النقبي في وفاة المغفور لها مريم سالم عبيد مطر بن سلومة النقبي، وذلك في خيمة العزاء في منطقة الفحلين في رأس الخيمة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى ابني الفقيدة سالم وعبيد طحنون النقبي وإلى ذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سالم علي الشرهان، مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

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