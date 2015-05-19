محمد بن راشد يقدم واجب العزاء إلى آل مجرن

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة موزة بنت سلطان بن مجرن.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى مجلس العزاء في منزل الفقيدة في منطقة الممزر، مساء أمس، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى الشيخ محمد بن مجرن وعموم آل مجرن، الذين أعربوا عن تقديرهم البالغ لمواساة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لهم في مصابهم الجلل، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر سموه، ويديم عليه نعمة الصحة والسعادة، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة وبلادنا من كل شر وسوء.

إنا لله وإنا اليه راجعون..