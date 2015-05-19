زبيدة ثروت:"السيسى هيعمل إيه ولا إيه.. ارحموه ومحدش يطلب أكتر من كده"

أبدت الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، استياءها من الحالة التى تعانى منها البلد، معربة عن حزنها مما يتعرض لها ضباط الجيش والشرطة والأفراد الذين تذهب دماؤهم دون ذنب على يد الإرهاب، وأثنت الفنانة الكبيرة على الرئيس السيسى قائلة: "السيسى كتر خيره وهيعمل إيه ولا إيه.. وارحموه كفاية محدش يطلب منه أكتر من كده، وكتر خيره على اللى بيعمله".

وأضافت زبيدة ثروت، فى الجزء الثانى من حوارها الأول مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "بوضوح"، أنها مصرة على استمرارها فى الحفاظ على وصيتها المتمثلة فى رغبتها بالدفن جوار المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، متمنية قبل أن تموت أن تحفظ القرآن الكريم كله وأن يرض عنها الله فى كل شىء وألا تقع فى أخطاء.

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