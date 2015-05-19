"محلب" يفتتح اليوم مستشفى طنطا التعليمى الجديد بتكلفة 2.5 مليار جنيه

قال الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيس جامعة طنطا، إنه سيتم افتتاح مستشفى طنطا التعليمى الجديد رسميا اليوم، بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وعدد من الوزراء، وذلك بعد 40 سنة من بدء إنشائها بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى سيخدم 5 محافظات، وأنه يوجد به وحدة أورام لا مثيل لها سوى مركز واحد فقط على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن المستشفى سيقوم بإجراء عمليات زراعة الكلى، إلى جانب وجود وحدة حروق متطورة، مضيفا أن هناك 10 غرف عمليات تعمل بالمستشفى، وأن المستشفى سيعمل بنصف طاقته لحين استكمال هيكل التمريض.