أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"محلب" يفتتح اليوم مستشفى طنطا التعليمى الجديد بتكلفة 2.5 مليار جنيه

Google+ Print
"محلب" يفتتح اليوم مستشفى طنطا التعليمى الجديد بتكلفة 2.5 مليار جنيه "محلب" يفتتح اليوم مستشفى طنطا التعليمى الجديد بتكلفة 2.5 مليار جنيه
قال الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيس جامعة طنطا، إنه سيتم افتتاح مستشفى طنطا التعليمى الجديد رسميا اليوم، بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وعدد من الوزراء، وذلك بعد 40 سنة من بدء إنشائها بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى سيخدم 5 محافظات، وأنه يوجد به وحدة أورام لا مثيل لها سوى مركز واحد فقط على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن المستشفى سيقوم بإجراء عمليات زراعة الكلى، إلى جانب وجود وحدة حروق متطورة، مضيفا أن هناك 10 غرف عمليات تعمل بالمستشفى، وأن المستشفى سيعمل بنصف طاقته لحين استكمال هيكل التمريض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365