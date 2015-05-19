حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/5/19

إنسان العقرب يتمتع بالتخفى فى النهار والليل وراء قناع خارجى يخيل للناظر أنه وجهه الحقيقى، وعن حظه ليوم الثلاثاء تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: "أمور طارئة تثير بعض الانفعالات، عليك القيام ببعض التعديلات لتتناسب مع الوضع". على مستوى الحياة العملية:

>يضعك أحد الزملاء فى موقف جيد لتنفيذ بعض الرغبات والإفادة من تطور يحصل فى بعض المؤسسات، ولكن عليك الاستمرار والبحث عن فرص أكثر مناسبة لك، ولن يؤثر ذلك على المستوى المادى. على مستوى الأمور العاطفية

>رغم المشكلات التى تعانى منها على مستوى العمل إلا أن هناك نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية.

شبكةعيونالإخبارية

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