حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/5/19

يتميزون أصحاب برح السرطان بالجانب العاطفى مع خيال واسع عنيف وذي انتقادات لاذعة يدافع عن نفسه ومتعاطف مع الغير، أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقلى: "يعد اليوم من أسوأ الأيام فى حياتك تفقد الثقة فى نفسك بسبب تدهور الأوضاع العاطفية لك وربما تشعر بالملل فى حياتك المهنية". على مستوى الحياة العملية

>التفكير بطريقة إيجابية هو الحل الأمثل لتتمكن من تخطى كل المصاعب والمشكلات، لأن السلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا. على المستوى العاطفى

>شريكك فى الحياة سيكون مزاجه أفضل من حالتك، حاول أن تطرح معه موضوعات ومشكلاتك حتى يساعدك على تخطيها بصورة أفضل.

شبكةعيونالإخبارية

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