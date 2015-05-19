حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/5/19

يتميزون أصحاب برح السرطان بالجانب العاطفى مع خيال واسع عنيف وذي انتقادات لاذعة يدافع عن نفسه ومتعاطف مع الغير، أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقلى: "يعد اليوم من أسوأ الأيام فى حياتك تفقد الثقة فى نفسك بسبب تدهور الأوضاع العاطفية لك وربما تشعر بالملل فى حياتك المهنية".إعلان - Ads إعلان - Ads
>التفكير بطريقة إيجابية هو الحل الأمثل لتتمكن من تخطى كل المصاعب والمشكلات، لأن السلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا.
>شريكك فى الحياة سيكون مزاجه أفضل من حالتك، حاول أن تطرح معه موضوعات ومشكلاتك حتى يساعدك على تخطيها بصورة أفضل.
على مستوى الحياة العملية
>التفكير بطريقة إيجابية هو الحل الأمثل لتتمكن من تخطى كل المصاعب والمشكلات، لأن السلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا.
على المستوى العاطفى
>شريكك فى الحياة سيكون مزاجه أفضل من حالتك، حاول أن تطرح معه موضوعات ومشكلاتك حتى يساعدك على تخطيها بصورة أفضل.