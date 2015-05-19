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حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/5/19

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حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/5/19 حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/5/19
يتميزون أصحاب برح السرطان بالجانب العاطفى مع خيال واسع عنيف وذي انتقادات لاذعة يدافع عن نفسه ومتعاطف مع الغير، أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقلى: "يعد اليوم من أسوأ الأيام فى حياتك تفقد الثقة فى نفسك بسبب تدهور الأوضاع العاطفية لك وربما تشعر بالملل فى حياتك المهنية".

على مستوى الحياة العملية


>التفكير بطريقة إيجابية هو الحل الأمثل لتتمكن من تخطى كل المصاعب والمشكلات، لأن السلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا.

على المستوى العاطفى


>شريكك فى الحياة سيكون مزاجه أفضل من حالتك، حاول أن تطرح معه موضوعات ومشكلاتك حتى يساعدك على تخطيها بصورة أفضل.

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مصر 365

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