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حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/5/19

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حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/5/19 حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/5/19
يتمتع أصحاب بالهدوء ويرون العالم من منظور التفاؤل والحياة الجميلة، أما فيما يخص حظه ليوم الثلاثاء، تقول خبير الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم ليس الأسعد لأصحاب هذا البرج، حيا مر عليهم أيام كانت بمثابة الحظ الكبير لهم.

على مستوى الحياة العملية


>اليوم سيواجه إنسان الحوت أشياء سيئة كثيرة، حيث تقف أمامك عراقيل كثيرة تحول بينك وبين إنجاز العمل بشكل جيد وتقع مع مديرك فى خناقة كبيرة بعض الشىء، وهذا الموقف يجعل بعض الزملاء يقفون بجانبك، ويساعدونك على تطوير نفسك فى العمل.

توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، ويمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.

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مصر 365

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