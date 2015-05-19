حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/5/19

يتميز أصحاب برج الثور بالتظاهر بالبرود التام ولكن سرعان ما ينفجر لأبسط الأسباب، ويفضل الاعتكاف فى المنزل فى غالبية الأوقات، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الثلاثاء، فتتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن يكون سيئًا بعض الشىء عن الذى سبقه نظرًا للمواجهات الكثيرة التى ستحدث لك. توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور على المستوى المهنى

>سيشهد اليوم أخبارًا سيئة وهو ما يستوجب عليك التحلى بالقوة ومواجهة الآخرين بآرائك بأفكارك وما تعتقد أنه الصواب لحل المشكلات التى تظهر فجأة. على مستوى العاطفة

>عليك استعادة سلامتك الداخلية وهو الأمر الذى يشجعك على إيجاد التسويات وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب.

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شبكةعيونالإخبارية

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