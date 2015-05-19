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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/5/19

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/5/19 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/5/19
مواليد أذكياء بطبعهم يقومون بأعمالهم فى إنجاز تام، يكرهون الروتين والنظام، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح اليوم يعد محطة مهمة فى حياتك حيث إنهم سيتذكرون أقرب إنسان فقده فى حياتهم ما يجعلهم يمرون بضائقة نفسية كثيرة تؤثر عليهم فى بعض مواقفهم اليومية.

على مستوى العمل والمال


>اليوم لن يكون فيه أحداث كثيرة ولكن الضيق النفسى الذى يشعر به أصحاب هذا البرج يجعلهم ينظرون إلى كل شىء من جانب المشكلات الكبيرة والمعقدة، وسيظهر أحد الأصدقاء فى الوقت المناسب ليساعدك على التخلص من هذه الحالة سريعًا.

على مستوى العلاقات العاطفية


>الضيق الذى تشعر به يجعلك تقترب أكثر من شريك حياتك أو حبيبك لأنه أكثر إنسان يشعر بك، وهذا يساعدك على تخطى الأزمة سريعًا.

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مصر 365

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