حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/5/19

يختص أصحاب برج الأسد ببعض الصفات التى تجعل له مميزات لا يستطيع غيره القيام بها منها أعمال التنظيم وترتيبها بصور لا تجعله يقع فى مشكلات، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء، تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم يكون لك السعادة التى تحلم بحبها بعد طول انتظار لتتخلص من قضايا ومشكلات كانت تتعلق بحياتك. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>اليوم ستشهد نجاحًا كبيرًا فى مجال شغلك، على الرغم من المشكلات التى واجهتك فى الأيام الماضية، إلا أن اليوم أفضل كثيرًا من السابق وسنجد فيه مفاجآت كثيرة. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>ستجد حلولاً للمشكلات السابقة مع حبيبك وفى حالة دعوته للخروج معه عليك أن تقبل الدعوة وتتساهل فى بعض المشكلات لإرضائه، وعليك أن تفكر بالأمر حتى تتخلص من هذه المشكلات.

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شبكةعيونالإخبارية

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