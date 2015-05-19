حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/5/19

تحقيق الأهداف التى تصل بهم إلى تغيير حالتهم المادية هى أهم ما يميز أصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج ليوم الثلاثاء تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم بالنسبة لأصحاب برج الجدى يعتبر الأسوأ على الإطلاق حيث سيكتشف العديد من الاشخاص ممن هم خانوه وأوقعوه فى المشكلات على جميع الأصعدة المهنية والعاطفية. توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>ستتعرف على بعض من يدبرون لك المكائد فى العمل، حيث يستمع لهم المدير ويقتنع بآرائهم ما يدفعه إلى البدء فى ازعاجك ببعض الأعمال التى تزيد الأعباء عليك. توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>الحبيب سيكون فى البداية هو مساندك الأول للخروج من مشكلاتك ولكن مع كثرتها وتراكمها ستزداد المشكلات بينكما، ولكن عليك تحمله لأنه سيعاود الوقوف بجانبك من جديد.

شبكةعيونالإخبارية

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