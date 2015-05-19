حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/5/19

يتمتع أصحاب برج الحمل بالنسيان السريع ويفضلون الدخول فى تجارب كثيرة حتى وإن كانت نهايتها هى الخسارة، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: "اليوم مختلف بعض الشىء عن الأيام الماضية، وتحديدًا على مستوى الحياة العملية". على المستوى العملى

>تشعر بارتياح كبير فى العمل مع تدفق الأفكار وما يجعل مديرك يصرف لك مكافآت مالية تسعدك، وهو ما يجعلك تغرق فى أفكار أكثر لتطوير نفسك فى العمل، وإنجاز العمل بشكل أفضل من كل يوم. على المستوى الصحى

>بسبب العمل الجيد تشعر بقوة ويجعل وظائف أجهزة الجسم تعمل بصورة جيدة وتصبح فى حالة صحية جيدة.

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شبكةعيونالإخبارية

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