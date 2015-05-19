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حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/5/19

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حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/5/19 حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/5/19
يبتعد أصحاب عن الاحتفالات والتجمعات وذلك لسببين الأول مزاجهم الخاص يجعل اختلاطهم بالآخرين صعبًا ويقف بالتالى بينهم وبين وسائل الترفيه والتسلية، أما السبب الثانى نداء الواجب الذى يشغلهم عن التفاهة والسطحية، وعن حظهم ليوم الثلاثاء تقول خبيرة الأبراج نجلاء قبانى: "ستحظى خلال اليوم بدعم مجموعة من الأصدقاء للخروج من أزمة ستحدث لك".

على مستوى الحياة العملية:


>الأزمة التى ستحدث لك تؤثر على تركيزك على الجانب المهنى الخاص بك، فلا تتردد فى إعادة حساباتك لتفادى الوقوع فى أخطاء، ويمكن الاستعانة بالأصدقاء المقربين.

على مستوى الحياة العاطفية


>إذا كنت متزوجًا، حاول أن تسعى جاهدًا لإرضاء الحبيب والحفاظ على استقرارك وتوازنك العائلى، لأن شريك حياتك وقف بجانبك كثيرًا فى الأوقات الصعبة التى مرت عليك، أما بالنسبة للعزاب الفرصة ليست مناسبة للوقوع فى الحب.

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مصر 365

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