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حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/5/19

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حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/5/19 حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/5/19
يجذب أصحاب الاهتمام الشديد بالأشخاص بالتحدى والتظاهر بالطرافة وهو ما يجعله يقوم بأفعال غير سوية فى بعض الأحيان لمجرد أنه يثبت قدرته على رفض العادات والتقاليد، أما عن حظ برج الدلو ليوم الثلاثاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، هو يعتبر يومًا مميزًا تنقلب فيه الأوضاع لتصبح ضدك على جميع المستويات.

على مستوى الحياة العملية


>هناك أسرار ستكشف لك فى هذا اليوم يجب أن تخفيها عمن يحيطون بك بالإضافة إلى مشكلات كبيرة تتحدى وضعك فى العمل، ويظهر أمامك من يتمنون لك الشر، ولكن عليك القيام بلمساتك البسيط التى تعتاد عليها لتحويل الصعب إلى سهل.

على مستوى الأمور العاطفية


>حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بلقاء مع الحبيب ولكن يصاحبه خناقة معه نظرًا لأهمية له الفترة الماضية لهذا عليك الاستماع له وتخطى المشكلات لتعودوا من جديد إلى حالة الحب التى كنت عليها فى السابق.
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مصر 365

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