توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 2015/5/19

حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/5/19

يختص أصحاب برج الأسد ببعض الصفات التى تجعل له مميزات لا يستطيع غيره القيام بها منها أعمال التنظيم وترتيبها بصور لا تجعله يقع فى مشكلات، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء، تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم يكون لك السعادة التى تحلم بحبها بعد طول انتظار لتتخلص من قضايا ومشكلات كانت تتعلق بحياتك.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/5/19

>اليوم ستشهد نجاحًا كبيرًا فى مجال شغلك، على الرغم من المشكلات التى واجهتك فى الأيام الماضية، إلا أن اليوم أفضل كثيرًا من السابق وسنجد فيه مفاجآت كثيرة.>ستجد حلولاً للمشكلات السابقة مع حبيبك وفى حالة دعوته للخروج معه عليك أن تقبل الدعوة وتتساهل فى بعض المشكلات لإرضائه، وعليك أن تفكر بالأمر حتى تتخلص من هذه المشكلات.

يتميز أصحاب برج الثور بالتظاهر بالبرود التام ولكن سرعان ما ينفجر لأبسط الأسباب، ويفضل الاعتكاف فى المنزل فى غالبية الأوقات، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الثلاثاء، فتتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن يكون سيئًا بعض الشىء عن الذى سبقه نظرًا للمواجهات الكثيرة التى ستحدث لك.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور على المستوى المهنى

على مستوى العاطفة

حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/5/19

>سيشهد اليوم أخبارًا سيئة وهو ما يستوجب عليك التحلى بالقوة ومواجهة الآخرين بآرائك بأفكارك وما تعتقد أنه الصواب لحل المشكلات التى تظهر فجأة.>عليك استعادة سلامتك الداخلية وهو الأمر الذى يشجعك على إيجاد التسويات وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب.

تحقيق الأهداف التى تصل بهم إلى تغيير حالتهم المادية هى أهم ما يميز أصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج ليوم الثلاثاء تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم بالنسبة لأصحاب برج الجدى يعتبر الأسوأ على الإطلاق حيث سيكتشف العديد من الاشخاص ممن هم خانوه وأوقعوه فى المشكلات على جميع الأصعدة المهنية والعاطفية.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/5/19

>ستتعرف على بعض من يدبرون لك المكائد فى العمل، حيث يستمع لهم المدير ويقتنع بآرائهم ما يدفعه إلى البدء فى ازعاجك ببعض الأعمال التى تزيد الأعباء عليك.>الحبيب سيكون فى البداية هو مساندك الأول للخروج من مشكلاتك ولكن مع كثرتها وتراكمها ستزداد المشكلات بينكما، ولكن عليك تحمله لأنه سيعاود الوقوف بجانبك من جديد.

مواليد برج الجوزاء أذكياء بطبعهم يقومون بأعمالهم فى إنجاز تام، يكرهون الروتين والنظام، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح اليوم يعد محطة مهمة فى حياتك حيث إنهم سيتذكرون أقرب إنسان فقده فى حياتهم ما يجعلهم يمرون بضائقة نفسية كثيرة تؤثر عليهم فى بعض مواقفهم اليومية.

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/5/19

>اليوم لن يكون فيه أحداث كثيرة ولكن الضيق النفسى الذى يشعر به أصحاب هذا البرج يجعلهم ينظرون إلى كل شىء من جانب المشكلات الكبيرة والمعقدة، وسيظهر أحد الأصدقاء فى الوقت المناسب ليساعدك على التخلص من هذه الحالة سريعًا.>الضيق الذى تشعر به يجعلك تقترب أكثر من شريك حياتك أو حبيبك لأنه أكثر إنسان يشعر بك، وهذا يساعدك على تخطى الأزمة سريعًا.

يتمتع أصحاب برج الحمل بالنسيان السريع ويفضلون الدخول فى تجارب كثيرة حتى وإن كانت نهايتها هى الخسارة، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: "اليوم مختلف بعض الشىء عن الأيام الماضية، وتحديدًا على مستوى الحياة العملية".

على المستوى العملى

على المستوى الصحى

حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/5/19

>تشعر بارتياح كبير فى العمل مع تدفق الأفكار وما يجعل مديرك يصرف لك مكافآت مالية تسعدك، وهو ما يجعلك تغرق فى أفكار أكثر لتطوير نفسك فى العمل، وإنجاز العمل بشكل أفضل من كل يوم.>بسبب العمل الجيد تشعر بقوة ويجعل وظائف أجهزة الجسم تعمل بصورة جيدة وتصبح فى حالة صحية جيدة.

يتمتع أصحاب برج الحوت بالهدوء ويرون العالم من منظور التفاؤل والحياة الجميلة، أما فيما يخص حظه ليوم الثلاثاء، تقول خبير الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم ليس الأسعد لأصحاب هذا البرج، حيا مر عليهم أيام كانت بمثابة الحظ الكبير لهم.

على مستوى الحياة العملية

>اليوم سيواجه إنسان الحوت أشياء سيئة كثيرة، حيث تقف أمامك عراقيل كثيرة تحول بينك وبين إنجاز العمل بشكل جيد وتقع مع مديرك فى خناقة كبيرة بعض الشىء، وهذا الموقف يجعل بعض الزملاء يقفون بجانبك، ويساعدونك على تطوير نفسك فى العمل.

توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، ويمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.

حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/5/19

يجذب أصحاب برج الدلو الاهتمام الشديد بالأشخاص بالتحدى والتظاهر بالطرافة وهو ما يجعله يقوم بأفعال غير سوية فى بعض الأحيان لمجرد أنه يثبت قدرته على رفض العادات والتقاليد، أما عن حظ برج الدلو ليوم الثلاثاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، هو يعتبر يومًا مميزًا تنقلب فيه الأوضاع لتصبح ضدك على جميع المستويات.

على مستوى الحياة العملية

على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/5/19

>هناك أسرار ستكشف لك فى هذا اليوم يجب أن تخفيها عمن يحيطون بك بالإضافة إلى مشكلات كبيرة تتحدى وضعك فى العمل، ويظهر أمامك من يتمنون لك الشر، ولكن عليك القيام بلمساتك البسيط التى تعتاد عليها لتحويل الصعب إلى سهل.>حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بلقاء مع الحبيب ولكن يصاحبه خناقة معه نظرًا لأهمية له الفترة الماضية لهذا عليك الاستماع له وتخطى المشكلات لتعودوا من جديد إلى حالة الحب التى كنت عليها فى السابق.

يتميزون أصحاب برح السرطان بالجانب العاطفى مع خيال واسع عنيف وذى انتقادات لاذعة يدافع عن نفسه ومتعاطف مع الغير، أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقلى: "يعد اليوم من أسوأ الأيام فى حياتك تفقد الثقة فى نفسك بسبب تدهور الأوضاع العاطفية لك وربما تشعر بالملل فى حياتك المهنية".

على مستوى الحياة العملية

على المستوى العاطفى

حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/5/19

>التفكير بطريقة إيجابية هو الحل الأمثل لتتمكن من تخطى كل المصاعب والمشكلات، لأن السلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا.>شريكك فى الحياة سيكون مزاجه أفضل من حالتك، حاول أن تطرح معه موضوعات ومشكلاتك حتى يساعدك على تخطيها بصورة أفضل.

يبتعد أصحاب برج العذراء عن الاحتفالات والتجمعات وذلك لسببين الأول مزاجهم الخاص يجعل اختلاطهم بالآخرين صعبًا ويقف بالتالى بينهم وبين وسائل الترفيه والتسلية، أما السبب الثانى نداء الواجب الذى يشغلهم عن التفاهة والسطحية، وعن حظهم ليوم الثلاثاء تقول خبيرة الأبراج نجلاء قبانى: "ستحظى خلال اليوم بدعم مجموعة من الأصدقاء للخروج من أزمة ستحدث لك".

على مستوى الحياة العملية:

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/5/19

>الأزمة التى ستحدث لك تؤثر على تركيزك على الجانب المهنى الخاص بك، فلا تتردد فى إعادة حساباتك لتفادى الوقوع فى أخطاء، ويمكن الاستعانة بالأصدقاء المقربين.>إذا كنت متزوجًا، حاول أن تسعى جاهدًا لإرضاء الحبيب والحفاظ على استقرارك وتوازنك العائلى، لأن شريك حياتك وقف بجانبك كثيرًا فى الأوقات الصعبة التى مرت عليك، أما بالنسبة للعزاب الفرصة ليست مناسبة للوقوع فى الحب.

إنسان العقرب يتمتع بالتخفى فى النهار والليل وراء قناع خارجى يخيل للناظر أنه وجهه الحقيقى، وعن حظه ليوم الثلاثاء تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: "أمور طارئة تثير بعض الانفعالات، عليك القيام ببعض التعديلات لتتناسب مع الوضع".

على مستوى الحياة العملية:

على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/5/19

>يضعك أحد الزملاء فى موقف جيد لتنفيذ بعض الرغبات والإفادة من تطور يحصل فى بعض المؤسسات، ولكن عليك الاستمرار والبحث عن فرص أكثر مناسبة لك، ولن يؤثر ذلك على المستوى المادى.>رغم المشكلات التى تعانى منها على مستوى العمل إلا أن هناك نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية.

يتمتعون بالصدق، يمثلون مصدر أمان لغيرهم، أما عن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون: "رغم المشكلات التى عانيت منها الفترة الماضية كثيرًا من المشكلات والتى جعلتك تتعرض للضغط النفسى والعصبى، إلا أن اليوم ستتغير حياتك إلى الأفضل".

على مستوى الحياة العملية

على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/5/19

>اليوم ستتخلص من ضغوط قليلة من العمل، وهو الوقت المناسب لأخذ عدد من الأيام كإجازة والسفر إلى مكان هادئ ويفضل الشواطئ حتى تعيد تنظم أوراقك وتتخلص من كل الأعباء التى تفوق طاقتك، وتعمل على استغلال طاقتك بشكل خاطئ.>رغم المشكلات التى تواجهها إلا أنك على المستوى العاطفى تشهد استقرارًا إلى حد ما، خصوصًا أن شريك الحياة يعانى من بعض المشكلات الطارئة على مستوى العمل إلا أنك قادر على مساعدته فى تجاوزها.

القلق شعور دائم لهم وهو ما يجعلهم سريعى النرفزة ولكن يعودون سريعًا للتسامح، أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء، ويقول خبير الأبراج محمد فرعون: "اليوم سيكون مهمًا للغاية ويجب أن يعمل أصحاب هذا البرج على استثمار الفرص المتاحة لك".

على مستوى الحياة العملية

على مستوى الأمور العاطفية

>يحدث تطورات كثيرة فى حياتك العملية منها ما هو إيجابى والآخر سلبى حيث يشهد يومك مشكلة بينك وبين رؤسائك فى العمل ولكن على الصعيد الآخر لا تؤثر هذه المشكلات على ثقتهم بك.> يحدث بعض التوتر فى علاقتك بالحبيب اليوم إلا إنك قادر على تجاوز هذا الأمر بسهولة، وتشعر بالتحسن أيضًا على مدار الأيام المقبلة، خصوصًا عندما تشعر أنك اتخذت القرار الصحيح.