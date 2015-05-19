قوات من 18 دولة تشارك فى مناورات الأسد المتأهب فى الأردن

بدأت قوات من 18 دولة، من بينها دول أعضاء فى التحالف العسكرى بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم داعش، فى القيام بتدريبات عسكرية فى الأردن اليوم الاثنين تشمل استعادة الحدود الدولية واستعادة سفينة استولى عليها مسلحون.

ويشارك نحو عشرة آلاف جندى فى مناورات " الأسد المتأهب" وانخرطت قوات من الولايات المتحدة وإيطاليا والأردن فى تدريبات على هجمات مضادة فى الشيدية التى تبعد 280 كيلومترا جنوب عمان.

وقال مدير المناورات العسكرية والتدريبات من القيادة المركزية الأمريكية، الميجور جنرال ريك بى ماتسون أن التدريبات تظهر "أن هناك اهتمام مشترك بين كل الدول الثمانية عشرة للاستقرار الإقليمي".

وأجرى تدريب منفصل فى العقبة، حيث هاجمت قوات خاصة متعددة الجنسيات عدة أهداف مسلحة تمثيلية.

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