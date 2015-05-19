شجون الهاجري وهيا الشعيبي بدلاً من طارق العلي في رمضان 2015

أكدت النجمة الكويتية شجون الهاجري أنها وقّعت عقداً مع قناتي "الوطن" و"فنون" لتقديم برنامج مسابقات يومي خلال شهر رمضان المقبل بمعية النجمة هيا الشعيبي، على أن يبدأ البرنامج في منتصف الليل ولمدة ساعتين على الهواء.

وأعربت شجون عن سعادتها بمشاركة الشعيبي عبر قناتي "الوطن" و"فنون" وقالت: "شرف لي التواجد مع مؤسسة بهذا الحجم، وعندما التقيت مدير عام "فنون" خليل التميمي أكدتُ له ذلك، وإن شاء الله راح أرفع الراس في رمضان".

وإلى الأن لم يكشف عن أي تفاصيل عن البرنامج المتوقع أن يكون ضمن إطار المسابقات، لاسيما وأن الهاجري والشعيبي لهما باع طويل في هذه النوع من البرامج.

في حين غادر الفنان طارق العلي قناة "الوطن" وبالتبعية قناة "فنون" التي تخضع لإدارة مؤسسة "الوطن"، وأعلن إنهاء عقده مع القناة، وبذلك يغيب عن برنامج "طارق شو" الذي كان من المقرر أن يقدم الجزء الثاني منه عبر "فنون" و"الوطن" بمعية حمد اشكناني وليلى عبد الله بعد موسم أول ناجح لهم.

ومن المقرر أن يعرض العلي مسلسله "الفصلة" الذي يصوّره حالياً للحاق بالسباق الرمضاني عبر شاشة قناة "الرأي" في مؤشر قوي على وجود خلاف وقع بين العلي وتلفزيون "الوطن"، حيث جاءت جميع هذه الأحداث متسارعة خلال الساعات القليلة الماضية، إذ تحولت بوصلة تعاونات نجم الكوميديا من قناة "الوطن" إلى تلفزيون "الرأي" خلال فترة قصيرة، حيث أكدت مصادر أن اختلاف في وجهات النظر حول أجر طارق العلي في البرنامج والمسلسل سبب هذا التّحول.

يذكر أن مسلسل "الفصلة" للمخرج نعمان حسين، وفكرة المشرف العام في مركز فروغي عيسى العلوي، في حين شارك في التأليف ورشة عمل مكونة من نوار القريني، وفاطمة شهاب، والكاتب السعودي عبدالله بالعيس ومن بطولة كل من: طارق العلي، ومرام، وأحمد الفرج، ونورة العميري، وخالد مظفر، وسلطان الفرج وغيرهم.

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