أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ساحرة الجنوب مهدد بالخروج من السباق الرمضاني

Google+ Print
ساحرة الجنوب مهدد بالخروج من السباق الرمضاني ساحرة الجنوب مهدد بالخروج من السباق الرمضاني

الثلاثاء 19-05-2015 02:00

علمت "سيدتي نت" من مصادر مشاركة في مسلسل "ساحرة الجنوب" أن العمل مهدد بالخروج من سباق رمضان رغم أن قناة "mbc" اشترت العمل.

ويرجع السبب في ذلك لمرض حورية فرغلي المفاجئ، والذي تم تأكيده أيضاً حيث سافرت الممثلة إلى لندن لتلقي العلاج هناك.

وبالرغم من مرض حورية إلا أن العمل في المسلسل يسير على قدم وساق، حيث يتم التصوير بشكل يومي ولم يتوقف التصوير لحظة واحدة، ويتم الآن تصوير كل المشاهد التي لا تظهر فيها حورية، ليستأنف العمل بالمشاهد الخاصة بها بعد عودتها من رحلتها العلاجية.

وحتى الآن لا يعرف أحد من أسرة المسلسل ما إذا كان العمل سيلحق بالعرض في شهر رمضان، أم سيتم حذفه من خريطة mbc.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي