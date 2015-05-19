ساحرة الجنوب مهدد بالخروج من السباق الرمضاني

علمت "سيدتي نت" من مصادر مشاركة في مسلسل "ساحرة الجنوب" أن العمل مهدد بالخروج من سباق رمضان رغم أن قناة "mbc" اشترت العمل.

ويرجع السبب في ذلك لمرض حورية فرغلي المفاجئ، والذي تم تأكيده أيضاً حيث سافرت الممثلة إلى لندن لتلقي العلاج هناك.

وبالرغم من مرض حورية إلا أن العمل في المسلسل يسير على قدم وساق، حيث يتم التصوير بشكل يومي ولم يتوقف التصوير لحظة واحدة، ويتم الآن تصوير كل المشاهد التي لا تظهر فيها حورية، ليستأنف العمل بالمشاهد الخاصة بها بعد عودتها من رحلتها العلاجية.

وحتى الآن لا يعرف أحد من أسرة المسلسل ما إذا كان العمل سيلحق بالعرض في شهر رمضان، أم سيتم حذفه من خريطة mbc.

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