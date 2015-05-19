ما صحة خبر حمل الفنانة هيا عبد السلام؟

ما إن نشر الفنان فؤاد علي على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة له ولزوجته النجمة هيا عبد السلام مع قالب حلوى إهداءاً لهما من جمهورهما، حتى انهالت التعليقات تتساءل عن سبب التغيير الذي ظهر على هيا اذ اعتقد البعض أن علامات الحمل بدأت تظهر عليها التي اقترنت أخيراً بالفنان فؤاد علي.

ويبدو أن هذا التغيير لم يلحظه جمهور هيا وفؤاد فقط، وإنما امتد لفريق عمل المسلسل الذي يجمعهما "في عينيها أغنية"، ويبدو أن هيا تتكتم عن خبر حملها حتى الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد خصوصاً وأنها تتولى إخراج العمل.

يذكر أن هيا انتهت أخيراً من إخراج مسلسلها "في عينيها أغنية" من تأليف الكاتب الإماراتي محمد حسن أحمد، وإخراج وبطولة هيا عبد السلام، وجاسم النبهان، وفؤاد علي، وفخرية خميس، وشيماء علي، وفرح الصفار، ومحمد صفر، وفهد باسم، وليلى عبدالله، وأسمهان توفيق، هذا إلى جانب مشاركتها كممثلة في مسلسل "النور" من تأليف حمد بدر، وإخراج جمعان الرويعي.

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