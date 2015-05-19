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وكيل وزارة التعليم بالبحيرة يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية

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تفقد الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى القسم العام والقسم المهنى.

واطمأن وكيل الوزارة على سير العمل بالكنترول، وتحدث إلى العاملين به وأوصى بتحقيق أقصى درجات الحيادية والعدالة والدقة فى رصد الدرجات والتجميع وأعمال الكنترول كافة.

ويذكر أن كنترول قطاع المركزية يشمل 35 ألفا و835 طالباً ويعمل به 300 موظف فى القسم العام بينما يشمل 6412 طالباً ويعمل به 50 موظفاً للقسم المهنى.

جانب من الزيارة -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الزيارة

جانب من عملية التصحيح -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من عملية التصحيح

جانب من رصد الدرجات -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من رصد الدرجات

وكيل تعليم البحيرة يتفقد لجان النظام والمراقبة -اليوم السابع -5 -2015
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وكيل تعليم البحيرة يتفقد لجان النظام والمراقبة


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مصر 365