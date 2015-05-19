محافظة القاهرة: هدم مقر الحزب الوطني “المُنحل” سينتهي خلال 3 أشهر

قال اللواء محمد امين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية أن هدم مبنى الحزب الوطني بكورنيش النيل والتخلص من مخلفاته سينتهي خلال ثلاثة شهور، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد ماسيتم عمله في الأرض بعد الهدم.

من جانبه، أكد الدكتور محمود الحلوجي مدير المتحف المصري أن هناك استعدادات لبدء هدم مقر الحزب الوطني، حيث ظهرت السقالات وتم تغطية المبنى بالقماش والخيش، موضحا أنه تم مراعاة وضعها خلف المبنى حتى لاتظهر للزائر المتواجد في المتحف.

وقال الحلوجي – لبرنامج الحياة اليوم – أن حركة الوصول للمتحف المصري عادية وهناك تنسيق كامل مع القوات المسلحة المتواجدة في أرض مبنى الحزب الوطني المنحل لمنع أي ضرر بالمتحف.