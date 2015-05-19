أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

أعراض سقوط الرحم

Google+ Print
أعراض سقوط الرحم أعراض سقوط الرحم

الإثنين 18-05-2015 18:19

قد يفاجئ الطبيب أو الطبيبة بالحامل بعد عمل التصوير التلفزيوني للحمل في الأشهر الأخيرة، بقوله «المشيمة نازلة»، فما مدى خطورة ذلك وما يعني؟

«سيدتي وطفلك» التقت بالدكتور انتصار راغب الطيلوني، استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدَّة؛ ليعرفنا على مخاطر سقوط الرحم وطرق العلاج.


الأعراض
ـ ثقل أو ضغط في أسفل البطن.
ـ ظهور ورم أو تضخم من المهبل عند الدفع أو الوقوف، واختفاء ذلك عند النوم.
ـ عسر الطمث، حيث تشكو المريضة من آلام الحوض قبل بدء الدورة الشهريَّة.
ـ سلس البول، والشعور بالرغبة بتكرار البول نهاراً أو عسر التبول، وفي حال حدوث التهاب في جدار المثانة يستمر الشعور بالرغبة بالتبول ليلاً أيضاً مع الشعور بآلام أثناء التبول، وقد تخرج كميَّة من البول عند العطس أو السعال.
ـ الرغبة الكاذبة بالتبرز.
ـ إفرازات مهبليَّة قد تصبح مؤلمة في حال حدوث تقرحات.
ـ تقارب الطمث وزيادة كميته.
ـ الشعور بألم أثناء الجماع.
ـ آلام الظهر.
ـ قد تشكو من سعال مزمن أو إمساك مزمن أو أورام في البطن.

احتمالات وجود المشيمة المنخفضة
ـ إما أن تكون فقط ملتصقة بالجزء السفلي من الرحم، لكنها لم تصل إلى عنق الرحم.
ـ وإما أن يصل طرفها إلى عنق الرحم.
ـ وإما أن تكون مغطية جزءاً بعنق الرحم.
ـ وإما أن تكون مغطية لعنق الرحم تماماً.
ويتم تشخيص وجود المشيمة أو مكانها بواسطة التصوير بالموجات فوق الصوتيَّة، أو كما يسمى بالسونار.

طرق العلاج
في جميع الحالات يعدُّ نزول المشيمة من الأمراض أو الحالات العالية الخطورة؛ لأنَّ المرأة الحامل في مثل هذه الحالات تبدأ بالنزيف في الأسابيع الأخيرة، يكون في المرَّة الأولى قليل الكميَّة ومن دون ألم تماماً، وفي هذه الحالة لابد من إدخال الحامل للمستشفى، وبقائها حتى الولادة، فقد يستمر النزيف وتزيد في الكميَّة التي يمكن أن تؤثر على حياتها هي والجنين.
في حال وجود المشيمة منخفضة ينبغي ألا تفحص الحامل فحصاً نسائياً تماماً؛ لأنَّ ذلك سيؤدي إلى نزيف شديد، كما أنَّه لابد من توليد هذه المرأة بعمليَّة قيصريَّة؛ لاستحالة ولادتها طبيعياً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي