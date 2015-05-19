خبراء المفرقعات يفجرون قنبلتين عثر عليهما أسفل برج كهرباء بالغربية

قام خبراء المفرقعات منذ قليل بتفجير قنبلتين عثر عليهما أسفل برج الضغط العالى بعزبة سيدى عباس التابعة لمركز بسيون بالغربية بعد أن زرعهما إرهابيون فى قاعدة البرج دون حدوث أى إصابات.

وكان أهالى العزبة قد عثروا على جسمين أسفل برج ضغط عالٍ وعلى الفور قاموا بإخطار الشرطة وانتقل مأمور مركز بسيون والعقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون وضباط وحدة مباحث مركز بسيون وتبين أن الجسمين عبارة عن قنبلتين تم استدعاء قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وتم تفجير القنبلتين وقام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط البرج للكشف عن أى قنابل أخرى.

العثور على قنبلتين أسفل برج ضغط عال فى بسيون بالغربية