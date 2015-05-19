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وصفة طبيعية لمقاومة السرطان وتقوية المناعة والذاكرة وعلاج أمراض القلب

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وصفة طبيعية لمقاومة السرطان وتقوية المناعة والذاكرة وعلاج أمراض القلب وصفة طبيعية لمقاومة السرطان وتقوية المناعة والذاكرة وعلاج أمراض القلب
سلط الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، الضوء على وصفة طبيعية أكد أنها تساعد فى الشفاء من أمراض الجسم كله وخاصة أمراض القلب، وتجدد جهاز المناعة والكلى والكبد، وتنقى خلايا الدم، وتعمل على تنقية الجهاز الهضمى من الطفيليات الصغيرة المسببة للأمراض.

وأوضح الخبراء أنه لا تقتصر فوائد هذه الوصفة على هذا فقط، لكنها تعزز الذاكرة وخلايا الدماغ، وتحمى من النوبات القلبية، وهى مفيدة حقًا ضد السرطان، بالإضافة إلى أنها تنظم وزن الجسم وقوية ضد الالتهابات، والتى تتكون من:

• المكونات المطلوبة:


>12 من رؤوس الثوم
>1 كجم من العسل
>400 جم حبوب القمح
>400 جم من المكسرات
>15 ليمونة

طريقة الإعداد:


>يوضع 400 جرام من القمح فى جرة زجاجية نظيفة، ثم يتم ملؤها بالماء، وبعد مرور 10 أو 12 ساعة، يصب الماء على منشفة نظيفة، ويتم غسل حبوب القمح.

ثم يتم وضع القمح لمدة 24 ساعة لينبت، ثم يطحن مع الثوم والمكسرات، ثم يطحن 5 ليمونات بقشرهم ويخلط كل ذلك معًا فى وعاء ثم يتم وضع بقية الليمون ويخلط المزيج ثم يضاف العسل ثم يصب الخليط فى الجرة الزجاجية النظيفة ويتم تخزينها فى الثلاجة، ويمكن استهلاكها بعد 3 أيام.

الجرعة:


>تستهلك 1 -2 ملعقة قبل الإفطار والغداء والعشاء وقبل الذهاب إلى السرير بحوالى 30 دقيقة، كما يستهلك هذا الدواء كل ساعتين فقط إذا كنت تحارب السرطان.

وأضاف الخبراء أن الناس الذين حاولوا بالفعل استهلاك هذا الخليط يقولون إنه ضمان لحياة طويلة وصحية، ويحافظ على حيوية الجسم، وينشطه، مفسرين أن السبب فى ذلك هو أنه يحتوى على المواد الضرورية بيولوجيًا والفيتامينات والدهون العشبية والمعادن والبروتينات والكربوهيدرات التى تعزز عمل الغدد والأعضاء الداخلية.

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