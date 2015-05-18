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تنظيم "داعش" يؤكد تنفيذ ألمانياً لتفجير انتحارى فى العراق

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تنظيم "داعش" يؤكد تنفيذ ألمانياً لتفجير انتحارى فى العراق تنظيم "داعش" يؤكد تنفيذ ألمانياً لتفجير انتحارى فى العراق
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية أن جهاديا المانيا نفذ تفجيرا انتحاريا ضد تجمع للقوات العراقية قرب مدينة بيجى فى محافظة صلاح الدين شمال بغداد، بحسب بيان وصور تداولتها اليوم الاثنين منتديات إلكترونية جهادية.

وجاء فى البيان "تقدم الأخ أبو محمد الألمانى بسيارة مفخخة تحمل 1,5 طن من المتفجرات على تجمع للجيش الصفوى غرب مدينة بيجي، فيسّر الله له الإثخان بالمرتدين موقعا عشرات القتلى والجرحى بينهم، فيما فر من تبقى مخذولين مذعورين، وحرقت آليتان هامر وأخرى جرافة"، كما نشر "المكتب الإعلامى فى ولاية صلاح الدين" التابعة للتنظيم، صورة الجهادى الألمانى ذو البشرة البيضاء واللحية السوداء، وهو يحمل بندقية رشاشة ووضع على رأسه قبعة سوداء عليها شعار تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت مدينة بيجي، القريبة من كبرى مصافى النفط، من المناطق التى سيطر عليها الجهاديون فى هجوم كاسح شنوه فى شمال العراق وغربه فى يونيو 2014. وتمكنت القوات العراقية من استعادة المدينة فى نوفمبر، إلا أن التنظيم عاد وسيطر على معظم احيائها، وقتل عشرات الجهاديين الألمان فى القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا والعراق، بينهم العديد من الانتحاريين.
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